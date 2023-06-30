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Лукашенко выдал очередную порцию угроз и вспомнил про карту

Глава Белоруси выступил перед "партхозактивом" Белоруси накануне дня независимости республики, который приурочен ко дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков

сегодня, 19:56
Автор:
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Константин Куликов
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Во время сегодняшнего выступления во Дворце республики, приуроченного ко дню независимости,  Александр Лукашенко выдал очередную порцию угроз. Ее он адресовал неназванным "центрам принятия решений". Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко выдал очередную порцию угроз и вспомнил про карту

Александр Лукашенко

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", — заявил глава Белоруси, который несколькими днями ранее, рассказывая о переговорах с Пригожиным, сообщил о перемещении тактического ядерного оружия из РФ в Белорусь.


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"Сегодня наше время выполнить свою историческую миссию. Теперь мы бьёмся за этот мир. Как видите, бьëмся на информационном, экономическом и политическом  фронтах", — также сегодня заявил Лукашенко.

Неконкретным объектом своей критики он выбрал "западные элиты".

"Западным элитам страшно, что завтра их народы выйдут на улицы и скажут окончательное ”нет“ неолиберальным ценностям. Они уже там. Они сражаются, чтобы сказать нет, ценностям, которые делят общество на касты, дают привилегии избранным, бросают народы в безнравственную и бездуховную пропасть в  погоне за наживой", — заявил союзник Путина в войне против Украины и ее народа.

Напомним, что сегодня, в ответ на ядерный шантаж Лукашенко и Путина, заявивших о перемещении российского ядерного оружия в Белорусь, Польша попросила НАТО о размещении на своей территории ядерных арсеналов.

Тем временем, Залужный объяснил, почему F-16 нужны уже сейчас, а не через полгода.

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