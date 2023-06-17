Медведев обозвал Байдена "старым трухлявым пнем"

Дмитрия Медведева в международных политических кругах уже прозвали "клоуном", а СМИ подозревают его в злоупотреблении спиртным. Похоже, он решил в очередной раз подтвердить сложившееся скандальное реноме. В оскорбительной форме он раскритиковал президента США Байдена, осудившего перемещение тактического ядерного оружия РФ в Белорусь. Об этом сообщают "Комментарии".

Медведев

"Старый трухлявый пень, страдающий деменцией, погрязший в семейной коррупции и претендующий на переизбрание президентом США, заявил ничтоже сумняшеся: размещение русскими ядерного оружия в Белоруссии совершенно безответственно, — написал Медведев в своем телеграмм-канале. — И это притом что американское ядерное оружие размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. И это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас".

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"Я комментировал это много раз – это абсолютно безответственно", – заявил сегодня Байден о вчерашних "ядерных" заявлениях Путина.



Напомним, что днем ранее Путин заявил странам НАТО "Хрен вам", на якобы их попытки переговоров о сокращении ядерных вооружений.

"Использование ядерного оружия теоретически возможно, — заявил президент РФ. — Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитета — существованию российского государства. Ядерное оружие создается для обеспечения безопасности в самом широком смысле этого слова... У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им! Как у нас в народе говорят. Потому что, говоря языком экономических терминов, это наше конкурентное преимущество".

Стоит отметить, что перед широкомасштабным вторжением в Украину и после первых и последующих поражений на полях сражениях Москва все чаще стала обращаться к теме возможного применения ядерного оружия, шантажируя мировое сообщество.

Тем временем, Россия снова похищает украинских детей.

В июле Украине передадут новое оружие.

А в Санкт-Петербурге Путин решил похвастаться наворованным в Украине.