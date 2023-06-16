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"Хрен вам": Путин хамовито заявил о превосходстве над НАТО

Глава Российской Федерации вновь стал угрожать Западу ядерными арсеналами – тактическим ядерным оружием

сегодня, 19:43
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Автор:

Константин Куликов

Президент Российской Федерации или его двойник во время сегодняшнего участия в Петербургском международном экономическом форуме в характерной для него хамской манере стал угрожать странам Запада якобы имеющимся у РФ преимуществом в тактическом ядерном оружии. Об этом сообщают "Комментарии".

"Хрен вам": Путин хамовито заявил о превосходстве над НАТО

Путин

Владимир Путин сообщил, что перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь, о котором было неоднократно заявлено, уже началось. И именно на ТЯО РФ рассчитывает в своем противостоянии с НАТО. Мол, Североатлантический альянс предлагает России принять участие в сокращении этих вооружений, но РФ не будет этого делать, потому что именно по этому типу оружия она, по мнению Путина, имеет "конкурентное преимущество" над НАТО.


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"Использование ядерного оружия теоретически возможно, — заявил президент РФ. — Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитета — существованию российского государства. Ядерное оружие создается для обеспечения безопасности в самом широком смысле этого слова... У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им! Как у нас в народе говорят. Потому что, говоря языком экономических терминов, это наше конкурентное преимущество".

Вместе с тем, глава Кремля заявил, что его применение возможно лишь в случае угрозы независимости, территориальной целостности или суверенитета РФ.

"Чтобы все, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", – заявил также Путин.

Тем временем, Зеленский предупредил, что Россия хочет взорвать ЗАЭС.

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