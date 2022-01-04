Медведчук: Россия и Украина остаются соседями, мы должны исходить из рационального для нашей страны

Украина и Россия имеют общую границу в 2 300 километров и остаются соседями, поэтому нужно исходить их того, что может быть эффективным и рациональным для нашей страны. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Есть вещи рациональные и умные, которые надо принимать во внимание. Мы же не посторонние люди — Россия и Украина. И наша граница 2300 км говорит о многом: эта граница останется, даже если она останется единственным, что нас объединяет. Или для тех миллионов, которые считают по-другому. Но она будет!" – сказал он.

Медведчук подчеркнул, что "будут разные руководители в наших странах, будут разные народы. Но мы все равно останемся соседями".

"Надо исходить из того, что может быть приемлемым, эффективным, рациональным для нашей страны", — добавил глава политсовета ОПЗЖ.





Напомним, что ранее Виктор Медведчук заявлял, что Украину и Россию связывает не только общая граница, но и история, религия, миллионы родственников, живущих по разные стороны границы. Именно поэтому партия "ОПЗЖ" стоит на принципиальных основах того, что нашей стране необходимо восстановить отношения с Россией. Медведчук подчеркнул, все это и есть то общее, что давало право постоянно говорить о том, что украинский и русский народы являются братскими.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что по словам главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, украинская власть нарушила Конституцию и пошла против закона, утвердив Стратегию информационной безопасности государства.

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