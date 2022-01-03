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Медведчук рассказал, что на самом деле связывает Украину и Россию

Нардеп подчеркнул, две страны связывают экономические, политические и гуманитарные исторические связи

сегодня, 14:29
Автор:

Станислав Молчанов
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Украину и Россию связывает не только общая граница, но и история, религия, миллионы родственников, живущих по разные стороны границы. Именно поэтому партия "ОПЗЖ" стоит на принципиальных основах того, что нашей стране необходимо восстановить отношения с Россией. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Медведчук рассказал, что на самом деле связывает Украину и Россию

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

Политик напомнил, что кроме всего прочего, две страны также связывают экономические, политические и гуманитарные исторические связи. Поэтому, по словам Медведчука, президент Владимир Зеленский неправ, говоря о том, что Украину и Россию связывает лишь граница. 

"Наша партия стоит на твердых, принципиальных основах того, что мы должны восстановить отношения с Россией. Экономические и другие – в том числе политические и гуманитарные", — подчеркнул Медведчук.

Нардеп добавил, когда в 2019-м году Владимир Зеленский, после первых переговоров с Россией, заявил, что складывается впечатление, что с Россией Украину объединяет только лишь граница, то он напомнил президенту — у миллионов украинских граждан, из общего с россиянами – тысячелетняя история, общие славянские корни, православная вера, победа во Второй мировой войне, миллионы родственников, которые живут по одну и другую сторону границы. Медведчук подчеркнул, все это и есть то общее, что давало право постоянно говорить о том, что украинский и русский народы являются братскими.

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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-u-ukrainy-i-rossii-obshhee-ne-tolko-granica-a-i-istoriya-religiya-milliony-rodstvennikov-zhivushhih-po-raznye-storony-granicy-602908.html
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Обсуждения

From hell

сегодня, 14:49

Брати не вбивають і не оккупують землі один одного і не йдуть ВІЙНОЮ. Знав шо медведчук де біл, але ж не настільки.

Валерій

сегодня, 14:35

А що ще може промлявити кремлівська маріонетка ?!!

jaroslav

сегодня, 14:29

що цей москальський хуй знає про історію, воно продажне падло

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