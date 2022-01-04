Медведчук: Зеленский ошибается, если думает, что останется президентом навсегда

Глава государства Владимир Зеленский думает, что он навсегда останется президентом Украины, но он радикально ошибается. Такое мнение высказал председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

В интервью телеканалу "Россия-24" на вопрос журналиста о том, что "Зеленский думает, что он навсегда останется украинским президентом?", Виктор Медведчук ответил: "Я думаю, он так и думает. Но он ошибается, причем очень радикально ошибается".

Народный депутат также высказал мнение, украинская власть нарушила Конституцию и пошла против закона, утвердив Стратегию информационной безопасности государства:

"Есть еще одно очень важное обстоятельство, из-за которого по праву можно, 28 декабря, внести как черный день в календарь Украины. И это не только закрытие двух, а по совокупности пяти каналов. Произошло событие, которое будет обсуждаться все ближайшее время: Президент своим указом ввел в действие решение СНБО, утвердив Стратегию информационной безопасности, ранее принятую Кабмином. Что это за стратегия? Первое: эта стратегия касается того, чтобы запретить все инакомыслие в Украине до 2025 года. Второе: в этой стратегии (я бы мог очень долго рассказывать о ее нюансах) прямо сказано: установить, утвердить общенациональную идентичность. Вдумайтесь в эти слова. Общенациональную идентичность в стране, которая в XXI веке находится в центре Европы, которая разговаривает на разных языках, которая ходит в разные церкви, которая чтит разных героев. И вот здесь утвердить идентичность, которая характерна и приемлема только для части населения Западной Украины, национал-радикалов. Так вот, эту идентичность будут утверждать указом. А в Конституции нашей, в статье 15, прямо сказано о том, что общественная жизнь строится на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. То есть — в нарушение Конституции, в нарушение законов — нагло, цинично указом утверждают вот эту так называемую Стратегию информационной безопасности и ставят точку на всем, что не подходит власти, которая является профессионально непригодной, власти, которая ведет к краху всю страну", — отметил Медведчук.

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