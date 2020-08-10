Протесты в Беларуси: пострадали 50 граждан и 39 силовиков

Протесты в Беларуси

В Беларуси в ходе акций протеста пострадали полсотни граждан, кроме того, травмы получили 39 правоохранителей. В то же время, в МВД страны говорят, что погибших нет, однако, ранее сообщалось, что погиб один человек, - сообщает БелТА.

"В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел Беларуси отметили, что сообщения, которые распространяли СМИ и соцсети о том, что погиб мужчина – это фейк.

Также в ведомстве сообщили, что по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано более трех тысяч человек. Из них около тысячи задержаны в столице страны и более двух - в других регионах республики.

В Могилеве задержано более 120 человек, более ста - в Гродно, а в Лиде Гродненской области - более 20-ти.

Кроме того, в Гомеле ОМОН задержал 30 протестантов, большинство из которых будут судить.

Как писали "Комментарии", в Минске автозак задавил активиста.

Напомним, выборы в Беларуси обернулись акциями протеста по всей стране - граждане были не согласны с итогами. По результатам избирательного процесса действующий президент Александр Лукашенко выиграл выборы и остается у "руля страны".

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