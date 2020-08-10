Протесты в Беларуси: пострадали 50 граждан и 39 силовиков

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Наталья Шевченко
Протесты в Беларуси
"В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39
правоохранителей и более 50 гражданских лиц", - говорится в сообщении.
В Министерстве внутренних дел Беларуси отметили, что сообщения, которые распространяли СМИ и
соцсети о том, что погиб мужчина – это фейк.
Также в ведомстве сообщили, что по стране за участие в
несанкционированных массовых мероприятиях задержано более трех тысяч человек. Из них около тысячи задержаны в столице страны и более двух - в других
регионах республики.
В Могилеве задержано более 120 человек, более ста -
в Гродно, а в Лиде Гродненской области - более 20-ти.
Кроме того, в Гомеле
ОМОН задержал 30 протестантов, большинство из которых будут судить.
Напомним, выборы в Беларуси обернулись акциями протеста по
всей стране - граждане были не согласны с итогами. По результатам избирательного
процесса действующий президент Александр Лукашенко выиграл выборы и остается у "руля
страны".
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