"Люблинский треугольник": какая польза Украине от нового соглашения

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Владимир Лавский
Украина, Польша и Литва сегодня объявили о создании нового формата взаимодействия. Он называется "Люблинский треугольник". "Комментарии" узнали у экспертов, какая польза от него Украине и с кем нашей стране еще нужно укреплять связи.
Несмотря на намерение Украины присоединиться к ЕС и НАТО,
пока наша страна не готова стать частью форматов такого уровня. А потому важно
развивать те направления сотрудничества, которые могут иметь позитивный
результат, отмечает эксперт Украинского института политики (УИП) Владислав
Дзивидзинский.
"Одним из таких форматов и стал "Люблинский треугольник"
(ЛТ), о появлении которого главы МИД Украины, Польши и Литвы сообщили в
Люблине, – говорит эксперт. – Пока это скорее форма фиксации сотрудничества
между странами "треугольника". Надеюсь, ее наполнят конкретными смыслами. Тут
уж дело за правительствами и парламентами. Это уже пообещал министр иностранных
дел нашей страны Дмитрий Кулеба, анонсировав также, что второе заседание ЛТ
пройдет в Украине. И мне импонирует, что он акцентировал – Украина не только
пытается присоединиться к имеющимся форматам взаимодействия, но имеет
достаточно сил и авторитета, чтобы создавать новые эффективные форматы с
партнерами".
Владислав Дзивидзинский обращает внимание, что участники
формата подчеркнули важную роль, которую Украина, Польша и Литва играют в
Центральной Европе и мире. И что заявили о готовности совместно
противодействовать общим угрозам (в том числе со стороны РФ, включая
информационный фронт), координировать действия для защиты международного права
в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины, укреплять
экономически связи.
"Я надеюсь, что если всё перейдет в плоскость политического процесса (дело тут за Кабмином и Радой), мы увидим углубление сотрудничества в экономической, социальной, военной сферах. В целом оцениваю всё позитивно. У Литвы, Польшу и Украины есть ряд интересов, которые позволяют сделать формат результативным", – подчеркивает эксперт УИП.
Идея подобного формата давно вызревала, отмечает директор
Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
"Необходимо перезапустить наши отношения с Польшей и
соседями из Прибалтики, – поясняет эксперт. – Такие форматы способствуют
межпарламентскому диалогу, а также снятию вопросов взаимного недоверия
касательно исторической памяти, культурной политики – тех страниц, которые
стоило бы перелистнуть. Проблемные моменты есть у нас с Польшей, у Польши с
Литвой и т.д. Важно их разрешить. И чтобы наши друзья и далее выступали
адвокатами Украины на мировой арене".
По словам Виталия Кулика, появление таких форматов – это
дипломатия второго плана. Которая во многих аспектах играет ключевую роль.
"Это и наша проекция в ЕС, и решение больных вопросов с
соседями, и интенсификация диалога по разноплановым вопросам, и возможность
привлечения инвестиций, и совместные торговые коридоры, торговые площадки,
сотрудничество при покорении рынков третьих стран", – перечисляет директор
ЦИПГО выгодны такого рода форматов.
Эксперт считает, что хорошо было бы перезапустить в каком-то
формате ГУАМ. Так называлась организация за демократию и экономическое
развитие, созданная в 1997 году (хартия организации подписана в 2001 году,
устав — в 2006 году) Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название
организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. С 1999 по
2005 в организацию также входил Узбекистан, тогда она называлась ГУУАМ.
"У нас много общего, в том числе проблемы, связанные с безопасностью, – подчеркивает Виталий Кулик. – Это была бы отличная площадка для диалога со странами Центральной Азии. Главное, наполнить такого рода объединение экономическими смыслами, новыми проектами, выстраивать льготные условия работы бизнеса друг у друга".
Политический эксперт, директор Communication group Владимир
Манько отмечает, что "треугольник" заявил о поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины и требует от России деоккупировать Донбасс.
Кроме этого, стороны наметили план сотрудничества в сфере безопасности,
противодействия коронавируса и тому подобное.
"Казалось бы, в добрый путь, "треугольник". Однако есть
момент, вызывающий беспокойство, – говорит эксперт. – Литва и Польша были
основными адвокатами Украины на пути к евро- и НАТО-интеграции. Полноправное
членство Украины в ЕС и НАТО является главной задачей украинской внешней
политики, прописанной в Конституции. Но в финальных заявлениях
"треугольника" вопрос интеграции Украины в ЕС и НАТО не стоит. Почему
не использовать такую возможность, когда адвокаты собрались вместе – и не
обратиться к ЕС, НАТО с просьбой о членстве?"
По словам Владимира Манько, есть опасения, что данный формат
может сдвинуть акценты во внешней политике Украины по стратегическому курсу на
ЕС и НАТО.
"С той же точки зрения довольно сомнительно потуги на развитие ГУАМ или Балто-Черноморской дуги, – уверен эксперт. – Главной силой украинских дипломатов должна быть работа по скорейшему присоединению страны к главным западным союзам – политическому и экономическому (ЕС), а также безопасностному (НАТО)".
Как ранее сообщали "Комментарии", НАТО готов наращивать военную мощь в Черном море.
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