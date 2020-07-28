"Люблинский треугольник": какая польза Украине от нового соглашения

Украина, Польша и Литва сегодня объявили о создании нового формата взаимодействия. Он называется "Люблинский треугольник". "Комментарии" узнали у экспертов, какая польза от него Украине и с кем нашей стране еще нужно укреплять связи.

"Надеюсь, данный формат наполнят конкретными смыслами"

Несмотря на намерение Украины присоединиться к ЕС и НАТО, пока наша страна не готова стать частью форматов такого уровня. А потому важно развивать те направления сотрудничества, которые могут иметь позитивный результат, отмечает эксперт Украинского института политики (УИП) Владислав Дзивидзинский.

"Одним из таких форматов и стал "Люблинский треугольник" (ЛТ), о появлении которого главы МИД Украины, Польши и Литвы сообщили в Люблине, – говорит эксперт. – Пока это скорее форма фиксации сотрудничества между странами "треугольника". Надеюсь, ее наполнят конкретными смыслами. Тут уж дело за правительствами и парламентами. Это уже пообещал министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба, анонсировав также, что второе заседание ЛТ пройдет в Украине. И мне импонирует, что он акцентировал – Украина не только пытается присоединиться к имеющимся форматам взаимодействия, но имеет достаточно сил и авторитета, чтобы создавать новые эффективные форматы с партнерами".

Владислав Дзивидзинский обращает внимание, что участники формата подчеркнули важную роль, которую Украина, Польша и Литва играют в Центральной Европе и мире. И что заявили о готовности совместно противодействовать общим угрозам (в том числе со стороны РФ, включая информационный фронт), координировать действия для защиты международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины, укреплять экономически связи.

"Я надеюсь, что если всё перейдет в плоскость политического процесса (дело тут за Кабмином и Радой), мы увидим углубление сотрудничества в экономической, социальной, военной сферах. В целом оцениваю всё позитивно. У Литвы, Польшу и Украины есть ряд интересов, которые позволяют сделать формат результативным", – подчеркивает эксперт УИП.

"Украине необходимо перезапустить наши отношения с Польшей и соседями из Прибалтики"

Идея подобного формата давно вызревала, отмечает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Необходимо перезапустить наши отношения с Польшей и соседями из Прибалтики, – поясняет эксперт. – Такие форматы способствуют межпарламентскому диалогу, а также снятию вопросов взаимного недоверия касательно исторической памяти, культурной политики – тех страниц, которые стоило бы перелистнуть. Проблемные моменты есть у нас с Польшей, у Польши с Литвой и т.д. Важно их разрешить. И чтобы наши друзья и далее выступали адвокатами Украины на мировой арене".

По словам Виталия Кулика, появление таких форматов – это дипломатия второго плана. Которая во многих аспектах играет ключевую роль.

"Это и наша проекция в ЕС, и решение больных вопросов с соседями, и интенсификация диалога по разноплановым вопросам, и возможность привлечения инвестиций, и совместные торговые коридоры, торговые площадки, сотрудничество при покорении рынков третьих стран", – перечисляет директор ЦИПГО выгодны такого рода форматов.

Эксперт считает, что хорошо было бы перезапустить в каком-то формате ГУАМ. Так называлась организация за демократию и экономическое развитие, созданная в 1997 году (хартия организации подписана в 2001 году, устав — в 2006 году) Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. С 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан, тогда она называлась ГУУАМ.

"У нас много общего, в том числе проблемы, связанные с безопасностью, – подчеркивает Виталий Кулик. – Это была бы отличная площадка для диалога со странами Центральной Азии. Главное, наполнить такого рода объединение экономическими смыслами, новыми проектами, выстраивать льготные условия работы бизнеса друг у друга".

"Почему не использовать такую возможность и не обратиться к ЕС, НАТО с просьбой о членстве?"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько отмечает, что "треугольник" заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и требует от России деоккупировать Донбасс. Кроме этого, стороны наметили план сотрудничества в сфере безопасности, противодействия коронавируса и тому подобное.

"Казалось бы, в добрый путь, "треугольник". Однако есть момент, вызывающий беспокойство, – говорит эксперт. – Литва и Польша были основными адвокатами Украины на пути к евро- и НАТО-интеграции. Полноправное членство Украины в ЕС и НАТО является главной задачей украинской внешней политики, прописанной в Конституции. Но в финальных заявлениях "треугольника" вопрос интеграции Украины в ЕС и НАТО не стоит. Почему не использовать такую возможность, когда адвокаты собрались вместе – и не обратиться к ЕС, НАТО с просьбой о членстве?"

По словам Владимира Манько, есть опасения, что данный формат может сдвинуть акценты во внешней политике Украины по стратегическому курсу на ЕС и НАТО.

"С той же точки зрения довольно сомнительно потуги на развитие ГУАМ или Балто-Черноморской дуги, – уверен эксперт. – Главной силой украинских дипломатов должна быть работа по скорейшему присоединению страны к главным западным союзам – политическому и экономическому (ЕС), а также безопасностному (НАТО)".

Как ранее сообщали "Комментарии", НАТО готов наращивать военную мощь в Черном море.





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