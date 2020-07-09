НАТО готов наращивать военную мощь на Черном море

НАТО готово увеличить присутствие своих кораблей в Черном море в ответ на создание военной угрозы от России в этом регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны после телефонного разговора его главы Андрея Тарана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Собеседники согласились, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил. Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса", - указано в сообщении.

При этом Таран выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учений, запланированных к проведению на юге Украины осенью этого года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководство ВМС ВСУ Украины заявило о готовности России к военному наступлению из Крыма в Херсонскую область, но в самой Госдуме РФ это заявление посчитали вздором.

"У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Михаила Саакашвили", - указал российский депутат Андрей Красов, подразумевая российско-грузинскую войну.



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