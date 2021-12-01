Лукашенко заявил, что перекроет энерготранзит, если его будут "давить поляки"

Президент Беларуси высказался, что будет готов перекрыть энерготранзит, если власти Польши закроют границу из-за нелегалов. Об этом сообщает белорусское медиа БЕЛТА.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Как подчеркнул глава белорусской республики, когда его будут брать за горло представители Польши или еще какие-то другие, он не будет обращать внимания на какие-либо контракты. Поляки сказали, что будут закрывать границу с нашей страной, пусть это делают. Белорусы не так часто собираются в Евросоюз. Их интересы связаны с Россией, Китаем и наиболее сосредоточены на Востоке. А если Беларусь закроет, что произойдет с потоком, который, в основном в РФ и Китай, проходит через нашу территорию? Товары, поставляемые Евросоюзом в Россию, попасть туда не смогут.

Александр Лукашенко отметил, что прежде чем озвучивать такие заявления со своей стороны, нужно брать в руки свои куриные мозги, так у нас в народе говорят, и поразмыслить, а что даст такое бряцание. Они закроют границу… Кому они принесут вред? Сами себе. Потом ты закроешь – пусть сначала хорошо подумают, как они энергоносители будут покупать у России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко обвинил Украину в проблемах на границе. Непризнанный глава белорусской республики Александр Лукашенко сообщил, что имеет подготовленную стратегию реагирования для нейтрализации конфликтных ситуаций на границе со странами Польши, Латвии, Литвы и Украины. Об этом он сказал, отвечая на вопросы российского пропагандиста Дмитрия Киселева. По словам белорусского президента, войска Альянса начали маневрировать на соседних польских, латвийских, литовских и украинских территориях.

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