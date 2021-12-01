logo

BTC/USD

58446.76

ETH/USD

4697.50

LTC/USD

213.88

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Лукашенко заявил, что перекроет энерготранзит, если его будут "давить поляки"
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко заявил, что перекроет энерготранзит, если его будут "давить поляки"

Лукашенко говорит, что белорусы не очень часто ездят в ЕС

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Президент Беларуси высказался, что будет готов перекрыть энерготранзит, если власти Польши закроют границу из-за нелегалов. Об этом сообщает белорусское медиа БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что перекроет энерготранзит, если его будут "давить поляки"

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Как подчеркнул глава белорусской республики, когда его будут брать за горло представители Польши или еще какие-то другие, он не будет обращать внимания на какие-либо контракты. Поляки сказали, что будут закрывать границу с нашей страной, пусть это делают. Белорусы не так часто собираются в Евросоюз. Их интересы связаны с Россией, Китаем и наиболее сосредоточены на Востоке. А если Беларусь закроет, что произойдет с потоком, который, в основном в РФ и Китай, проходит через нашу территорию? Товары, поставляемые Евросоюзом в Россию, попасть туда не смогут.

Александр Лукашенко отметил, что прежде чем озвучивать такие заявления со своей стороны, нужно брать в руки свои куриные мозги, так у нас в народе говорят, и поразмыслить, а что даст такое бряцание. Они закроют границу… Кому они принесут вред? Сами себе. Потом ты закроешь – пусть сначала хорошо подумают, как они энергоносители будут покупать у России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко обвинил Украину в проблемах на границе. Непризнанный глава белорусской республики Александр Лукашенко сообщил, что имеет подготовленную стратегию реагирования для нейтрализации конфликтных ситуаций на границе со странами Польши, Латвии, Литвы и Украины. Об этом он сказал, отвечая на вопросы российского пропагандиста Дмитрия Киселева. По словам белорусского президента, войска Альянса начали маневрировать на соседних польских, латвийских, литовских и украинских территориях.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-podtverdil-chto-gotov-ostanovit-tranzit-energonositelej-esli-polsha-zakroet-granitsu-472421-2021/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!