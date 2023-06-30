Польша объявила о желании применить "ядерный аргумент"

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что его государство хотело бы присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, учитывая действия России по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси. В частности, разместить в Польше американское тактическое ядерное оружие. Об этом сообщают "Комментарии".

Матеуш Моравецкий

"Окончательное решение будет зависеть от наших американских, натовских партнеров, – сказал Моравецкий. – Мы заявляем о нашей воле действовать быстро в этом вопросе". Он подчеркнул, что "мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает разного рода угрозы".

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Ядерный обмен – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 г. в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Напомним, что ранее Путин и Лукашенко сообщили о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия и носителей, способных его доставлять. Речь шла об обучении белорусских пилотов, которые будут способны доставить ТЯО, а также перемещении ракетных комплексов "Искандер". При этом Путин ссылался на опыт США, размещающих свое тактическое ядерное оружие в Европе.

На днях Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия в республику, отметив, что его размещение для него оказалось непростым делом.

По словам Путина, контроль над "ядеркой", размещенной в Беларуси, будут сохранять российские военные.

О своем решении по перемещению тактического ядерного оружия в Белорусь Россия объявила на фоне заявлений Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

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