Лукашенко вслед за Путиным начал пугать мир "красной кнопкой"

Отвечая на вопрос журналистов, глава Белоруси заявил, что считает главной угрозой для мира, в случае продолжения войны в Украине, "красную кнопку" — вероятность применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко - союзник Путина

"Складывается такое впечатление, что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия, — заявил Лукашенко, который находится в союзных отношениях с путинской Россией. — Вооружение Владимира Александровича (Зеленского — ред.) и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия... Ну пусть даже, 300 километров. Вы представляете на глубину 300 километров — ракеты мощные — будут поражать российскую территорию. Вы что думаете, что президент России и российские военные будут на это спокойно смотреть? Это нагнетание и эскалация приведет к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол".

- А еще одна такая атака на глубину и будет ответ колоссальный. В противном случае, зачем это оружие? — пригрозил Лукашенко, видимо, намекая на успешное уничтожение штаба Черноморского флота РФ.

"Глупцы думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну", — как всегда, белорусский диктатор виноватит во всем США.

Напомним, что в ходе вчерашних выступлений на Валдайском форуме Путин несколько раз поднимал тему ядерных возможностей России. В частности, рассказал об испытаниях новой ядерной ракеты "Буревестник", а также ответил на вопрос сторонника применения ядерного оружия Караганова.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил причины таких заявлений Путина, его желанием принудить Запад к переговорам с Россией.

"Идея понятна – показать, что в гонке стратегических вооружений РФ не проиграет. Более того, это вопрос, по которому Западу с ней нужно договариваться, иначе придется договариваться потом еще и параллельно с Китаем", — утверждает Климкин.

Тем временем, у Зеленского прокомментировали возможность компромисса с РФ.

А Орбан заявил об "изнасиловании" Венгрии.