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Климкин заметил знаковую "оговорку" Путина

Экс-министр иностранных дел Украины обратил внимание на важные аспекты в речи главы РФ

сегодня, 16:49
Автор:
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Константин Куликов
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Большинство вчерашней речи Путина на Валдае содержало привычные пропагандистские штампы, но было несколько новелл, а также "оговорок", на которые стоит обратить внимание, отмечает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщают "Комментарии".

Климкин заметил знаковую "оговорку" Путина

Павел Климкин

В частности, его комментарий о якобы согласии на вступление Украины в "Европейское экономическое сообщество". При этом, отмечает Климкин, хозяин Кремля не случайно вместо названия "Евросоюз", который также является политическим объединением, использовал определение "Европейское экономическое сообщество". На самом деле, считает экс-министр, Путин таким образом подчеркнул постоянство и неизменность позиции России по отношению к Украине. Она заключается в нежелании любой интеграции Украины в Европу.


"Он снова забросил идею, что РФ против членства Украины в НАТО, но вроде бы не против ЕС, который он называет Европейским экономическим сообществом – не просто так. Я всегда пытался объяснить нашим друзьям, что для Путина красной линией есть любое движение Украины на Запад, ведь это фундаментально противоречит идеологии его режима. Он сделает все возможное, чтобы разрушить и это движение и саму Украину, — пишет Климкин. — 2013 год мы все прекрасно помним. Путин предлагает Западу новую сделку — не трогайте меня, я не буду трогать вас, договаривайтесь со мной о стратегических вооружениях и никакого НАТО для Украины, а перспективу членства в ЕС можете декларировать – все равно у вас ничего не получится".

К другим новеллам Климкин отнес "специально подготовленные вопросы о пределах использования российского ядерного оружия и его возможных испытаний, чего уже давно не происходило".

"Идея понятна – показать, что в гонке стратегических вооружений РФ не проиграет. Более того, это вопрос, по которому Западу с ней нужно договариваться, иначе придется договариваться потом еще и параллельно с Китаем", — утверждает Климкин.

Шесть придуманных принципов "будущего мирового порядка" подозрительно напоминают некоторые китайские предложения, предполагает Павел Климкин. Они являются возможной частью подготовки к китайскому визиту Путина и попытке найти лучший "общий язык" с Китаем.

– Путин чувствует момент, когда возникают новые вызовы, связанные с помощью и западной солидарностью. Не допустить, чтобы он этот момент использовал – одна из наших главных задач, – подытоживает Климкин.

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