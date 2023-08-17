Климкин рассказал, к чему готовиться Украине после последних предложений НАТО

Свое видение последствий заявления руководителя секретариата генсека НАТО Йенсена обнародовал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Павел Климкин

По словам Климкина, эти слова говорят о том, что западные союзники допускают возможную "патовую" ситуацию на поле боя, а также рассматривают последствия этой ситуации для Украины и НАТО. Несмотря на неприятность таких разговоров для Украины, должностные лица и общество должны быть морально готовы для обсуждения этих новых моделей безопасности.

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– Смысл дискуссии, которая ведется в некоторых западных кругах, примерно в следующем, – написал в своем телеграмм-канале бывший глава дипломатического ведомства Украины. – Если НАТО в какой-то момент принимает решение о нашем членстве в Альянсе, но в этот момент еще не освобождена вся территория Украины, то что это значит? Тогда НАТО принимает решение распространить статью 5 о коллективной обороне на территорию, которую мы контролируем. В то же время любые дальнейшие действия по освобождению наших территорий будут означать нанесение РФ ударов уже по территории НАТО. Что ставит вопрос, а должны ли мы согласовывать действия по освобождению территорий в рамках НАТО и если да, то не является ли это ограничением нашего суверенитета в отношении наших территорий?

"Это выглядит для многих как казуистика, но мы должны быть готовы к таким дискуссиям — не только эмоционально, но и рационально, — отмечает Климкин. — А менять территории на НАТО никому не удастся, украинцы такой бартер не воспримут и не позволят" .

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