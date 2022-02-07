Лукашенко рассказал, как Путин планирует создать новое государство и когда там окажется Украина (ВИДЕО)



















Накануне российский пропагандист Владимир Соловьев записал большое интервью с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время разговора, Лукашенко рассказал о планах Путина создать новый союз суверенных республик, в который войдет Россия, Беларусь, Украина и другие славянские народы. Также он предположил, что у этого союза будет общая армия и валюта. Об этом Лукашенко рассказывает в первой половине вышеупомянутого интервью, появившемся в свободном доступе на платформе Youtube, передает портал "Комментарии".

Александр Лукашенко. Фото с сайта президента Беларусии

На вопрос журналиста — каким будет это новое государство, которое будет создано Путиным из Лукашенко, не признанный белорусский президент отметил, что через 15 лет, в него войдет и Украина. Новый союз будет иметь свою государственную символику, армию, экономику и т.д.

"Это будет объединение суверенных государств. Потому что независимость – дело относительное. Как я могу быть независимым, если сейчас весь рынок российский. Будет свой гимн, флаг, руководство. Может быть и общая валюта. А теперь уже видно, что там будет общий оборонное пространство. Мы это уже видим. И Казахстан это показал. И спецслужбы общие будут работать", — сказал Лукашенко.

На вопрос Соловьева, кто вступит в этот союз, Лукашенко добавил, что Беларусь уже точно вступила в новое объединение.

"Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана уже был хороший урок. Если говорить о сроке в 15 лет, то я уверен, что там будет и Украина. Если мы не совершим ошибок. А все остальные по периметру в процессе объединения этих мощностей, где окажутся? Армении некуда деваться, кому они надо? Азербайджан выбивается из этого процесса, потому что мы много ошибок допустили. Это отдельный разговор. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся", — высказался Лукашенко.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Лукашенко в интервью Соловьеву назвал Зеленского "безголовым". По словам не признанного белорусского президента, сейчас президента Украины "толкают" к войне.

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