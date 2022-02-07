Лукашенко рассказал, как Путин планирует создать новое государство и когда там окажется Украина (ВИДЕО)

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Людмила Слободенюк
Накануне российский пропагандист Владимир Соловьев записал большое интервью с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время разговора, Лукашенко рассказал о планах Путина создать новый союз суверенных республик, в который войдет Россия, Беларусь, Украина и другие славянские народы. Также он предположил, что у этого союза будет общая армия и валюта. Об этом Лукашенко рассказывает в первой половине вышеупомянутого интервью, появившемся в свободном доступе на платформе Youtube, передает портал "Комментарии".
Александр Лукашенко. Фото с сайта президента Беларусии
На вопрос журналиста — каким будет это новое государство, которое будет создано Путиным из Лукашенко, не признанный белорусский президент отметил, что через 15 лет, в него войдет и Украина. Новый союз будет иметь свою государственную символику, армию, экономику и т.д.
На вопрос Соловьева, кто вступит в этот союз, Лукашенко добавил, что Беларусь уже точно вступила в новое объединение.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Лукашенко в интервью Соловьеву назвал Зеленского "безголовым". По словам не признанного белорусского президента, сейчас президента Украины "толкают" к войне.
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