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Лукашенко в интервью Соловьеву назвал Зеленского "безголовым": подробности (ВИДЕО)

Лукашенко дал интервью пропагандисту Соловьеву

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Беларуси пренебрежительно высказался в адрес украинского президента. По его словам, Владимир Зеленский является "безголовым". Такой комментарий он дал пропагандисту России Владимиру Соловьеву, отвечая на его вопросы. Запись этого интервью обнародована в социальных сетях на канале "Соловьев Live".

Лукашенко в интервью Соловьеву назвал Зеленского "безголовым": подробности (ВИДЕО)

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По словам непризнанного белорусского президента, сейчас президента Украины "толкают" к войне.

Как отметил Лукашенко, они отлично знают, что к этому их принуждают. Сейчас, украинский президент, пусть простит, впервые скажу, безголовый, хотя я не знал, что он будет так себя вести. Руководитель Украины уже кричит, что война не начнется, войны нет и тому подобное. Они его в стойло хотят загнать, чтобы он говорил, что агрессия будет, мы нападаем и так далее.

Так же этому пропагандисту из России белорусский руководитель сказал, что если бы началась война, она продолжалась бы несколько дней. Ясно, что украинцы никогда не будут воевать с нами. Ведь эта война длилась всего четыре дня, не больше. Некому против нас идти с оружием. Там, кого показывали с деревянными автоматами, как их тренируют. Вот едем в соседнее помещение и отснимем на мобильник такие тренировочные действия и продемонстрируем.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в феврале. Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в феврале. Такое заявление сделал в понедельник, 17 января, самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне роста напряженности между Востоком и Западом из-за Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dnipUos6_mE&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2LIVE
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Обсуждения

Влад

сегодня, 22:15

Цей недоношений ДЕБІЛ ЛУКАШЕСКУ побачив себе в зеркалі злиднів ВЯЛІКІМ ПАЛКОВОДОМ бульбашей....!!!

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