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Главная Новости Политика внешняя политика Лукашенко продолжает репрессии против журналистов: кто попал под горячую
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Лукашенко продолжает репрессии против журналистов: кто попал под горячую

В Беларуси за "экстремизм" задержали еще одного журналиста

сегодня, 17:00
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 30 мая, в Беларуси задержали Алексея Шота — главного редактора новостного портала города Гродно Hrodna.life. Об этом сообщило само СМИ в котором работал журналист.

Лукашенко продолжает репрессии против журналистов: кто попал под горячую

Алексей Шота - фото: hrodna.life

По их данным, белорусские силовики подъехали к дому мужчины на белом микроавтобусе.

Бывшая жена журналиста уточнила, что к его дому подъехал тонированный микроавтобус. Из него выскочили неизвестные люди и затолкали главного редактора портала в машину.

Коллеги задержанного утверждают, что Алексея Шота подозревают в распространении, изготовлении, хранении, перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует ее. По состоянию на 15 часов в доме журналиста провели обыск.

Напомним, что что с 26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

Добавим девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.


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Источник: https://hrodna.life/2021/05/30/shota-osmotr/
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Обусуждения

Брат

сегодня, 16:17

Правильно.За призывы к насильственному изменению строя-тюрьма.

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