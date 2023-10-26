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"Мы сторонники Союза": Лукашенко приветствовал главу МИДа Венгрии

Петер Сийярто прибыл в Минск для участия в конференции по "евразийской безопасности", которая состоится 26-27 октября

26 октября 2023, 17:57
Автор:
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Константин Куликов
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Во время сегодняшней встречи в Минске главы венгерского МИДа Петера Сийярто с Александром Лукашенко, глава Белоруси заявил, что является сторонником сохранения и развития Европейского Союза. Об этом сообщают "Комментарии".

"Мы сторонники Союза": Лукашенко приветствовал главу МИДа Венгрии

Петер Сийярто в Минске

Несмотря на свою постоянную антизападную риторику, Александр Лукашенко неожиданно заявил, что является "сторонником Союза". Причем не советского, а европейского.


- В Европейском союзе считают, что Белорусь является противником ЕС. Мы люди не злопамятные и несмотря на нынешнюю турбулентность в Евросоюзе и санкции, которые ЕС вводит против нас, вы должны знать, что президент Белоруси является ярым сторонником сохранения Европейского Союза, — заявил Лукашенко. — Не потому что я очень люблю Европейский Союз, а потому что ЕС, вместе с США, Китаем, ну может быть, вместе с Россией и Индией, в какой-то степени, являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты... Мы сторонники (европейского — ред.)Союза"

Кроме того, Лукашенко вдруг заявил, что считает свою страну европейской, на основании того, что географический центр Европы находится в Белоруси, в Полоцке.

Но в тоже время Лукашенко заявил, что ЕС должен быть "суверенным объединением". Ранее глава Белоруси неоднократно утверждал, что на ЕС оказывают влияние США.

Венгерский министр, поясняя причины своего визита в союзную России Белорусь, утверждает, что Будапешт ищет "мира", для чего стране необходимо поддерживать связь с пророссийским геополитическим лагерем.

"Мы хотим мира, а для этого нужно поддерживать каналы связи", — написал министр в соцсетях.

Напомним, что представители Венгрии неоднократно призывали к немедленным мирным переговорам Украины и России. При этом, по их мнению, для успешности этих переговоров именно Украина должна пойти на уступки России, в том числе территориальные.

Тем временем, Си Цзиньпин рассказал, от чего зависит дальнейшая судьба человечества.

Один из руководителей ХАМАС прибыл в Москву. Российские пропагандисты, якобы ссылаясь на дипломатические источники, подтвердили, что Муса Абу Марзук прибыл в РФ.

А Коломойский "лишился" своего главного медиаактива.   



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