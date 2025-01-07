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Лукашенко оскорбил Зеленского: ему дали команду

Правитель Беларуси заявил, что Украина хочет втянуть его страну в войну

7 января 2025, 15:57
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Николай Лисицын

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко набросился с обвинениями на президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что якобы украинский лидер "получил задание" втянуть Беларусь в войну. К тому же Лукашенко оскорбил Зеленского, неуважительно заявив, что тот "вякает", передает 7 января портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу белорусского политика.

Лукашенко оскорбил Зеленского: ему дали команду

Лукашенко вспомнил, что до войны у него с Зеленским были хорошие отношения. Фото: president.gov.ua

"Там (на Западе) жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", — сказал Лукашенко.

Правитель РБ признал, что Беларусь может не выдержать войну как государство. При этом он считает, что его режим лучше, чем украинский государственный строй. 

"Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", — добавил Лукашенко.

Портал "Комментарии" писал, что у Лукашенко фактически обвинили во лжи президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что в первые дни полномасштабного российского вторжения белорусский диктатор просил у него прощения за обстрелы с территории РБ, которые ведет Путин. Пресс-служба белорусского правителя заявила, что извинений не было, потому что "не за что извинятся". По версии пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, звонок состоялся исключительно благодаря "эмоциональной реакции" на вторжение в Украину Николая Лукашенко — сына правителя Беларуси. И разговор шел якобы не о вине Лукашенко за помощь агрессору, а об ответственности Зеленского за гибель украинцев.  

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января также заявил, что "не цепляется за власть" в стране и готов передать ее преемнику. По его словам, он не будет убегать из Беларуси, но будет у власти пока позволит здоровье. Однако, предупреждает портал "Комментарии", белорусский "президент", чью легитимность после выборов 2020 года не признали многие страны мира, уже не раз обманывал свой народ. Правящий с 1994-го Лукашенко много раз говорил, что "наелся президентства" и "не цепляется за власть", но после этого всякий раз шел на выборы. Если он выиграет в 2025 году и не умрет, то будет править до 2030 года.




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Источник: https://president.gov.by/ru/events/posesenie-hrama-nikolaa-cudotvorca-v-logojske
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