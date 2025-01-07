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Лукашенко вновь троллит белорусов: сколько лет его циничному заявлению

Самопровозглашенный правитель Беларуси почти два десятка раз заверял свой народ, что "не держится за власть": верим?

сегодня, 14:11
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Николай Лисицын

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января заявил, что "не цепляется за власть" в стране и готов передать ее преемнику. По его словам, он не будет убегать из Беларуси, но будет у власти пока позволит здоровье. Однако, предупреждает 7 января портал "Комментарии", белорусский "президент", чью легитимность после выборов 2020 года не признали многие страны мира, уже не раз обманывал свой народ.

Лукашенко вновь троллит белорусов: сколько лет его циничному заявлению

Лукашенко "не держится за власть", но править собирается до 2030 года минимум. Фото: president.gov.by

Например, в августе Лукашенко предупредил, что жителям республики нужно привыкать к мысли, что у них будет другой президент. Правда, после этого снова пошел на выборы. 26 января в стране пройдут очередные выборы главы государства, которые позволят Лукашенко избраться на седьмой президентский срок и править как минимум до 2030 года.

При этом он и ранее говорил, что больше не будет баллотироваться в президенты. Такое обещание, по словам очевидцев, Лукашенко дал белорусским оппозиционерам в СИЗО КГБ в октябре 2020г. Диктатор заявил, что якобы "наелся президентства" и что это его последний срок.

Белорусские СМИ после этого подсчитали сколько раз в то время за 26 лет у власти (Лукашенко бессменно правит Беларусью с 1994 года) он заявлял, что "не держится за власть" и "наелся президентства". Оказалось, что не менее 13 раз. И потом он продолжал жаловаться, что "наелся президентства" — в частности, летом 2022 года. И вот перед выборами 2025 года Лукашенко завел старую пластинку снова.

Портал "Комментарии" писал также, что у Лукашенко фактически обвинили во лжи президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что в первые дни полномасштабного российского вторжения белорусский диктатор просил у него прощения за обстрелы с территории РБ, которые ведет Путин. Пресс-служба белорусского правителя заявила, что извинений не было, потому что "не за что извиняться".



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