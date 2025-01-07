Лукашенко вновь троллит белорусов: сколько лет его циничному заявлению

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января заявил, что "не цепляется за власть" в стране и готов передать ее преемнику. По его словам, он не будет убегать из Беларуси, но будет у власти пока позволит здоровье. Однако, предупреждает 7 января портал "Комментарии", белорусский "президент", чью легитимность после выборов 2020 года не признали многие страны мира, уже не раз обманывал свой народ.

Лукашенко "не держится за власть", но править собирается до 2030 года минимум. Фото: president.gov.by

Например, в августе Лукашенко предупредил, что жителям республики нужно привыкать к мысли, что у них будет другой президент. Правда, после этого снова пошел на выборы. 26 января в стране пройдут очередные выборы главы государства, которые позволят Лукашенко избраться на седьмой президентский срок и править как минимум до 2030 года.

При этом он и ранее говорил, что больше не будет баллотироваться в президенты. Такое обещание, по словам очевидцев, Лукашенко дал белорусским оппозиционерам в СИЗО КГБ в октябре 2020г. Диктатор заявил, что якобы "наелся президентства" и что это его последний срок.

Белорусские СМИ после этого подсчитали сколько раз в то время за 26 лет у власти (Лукашенко бессменно правит Беларусью с 1994 года) он заявлял, что "не держится за власть" и "наелся президентства". Оказалось, что не менее 13 раз. И потом он продолжал жаловаться, что "наелся президентства" — в частности, летом 2022 года. И вот перед выборами 2025 года Лукашенко завел старую пластинку снова.

Портал "Комментарии" писал также, что у Лукашенко фактически обвинили во лжи президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что в первые дни полномасштабного российского вторжения белорусский диктатор просил у него прощения за обстрелы с территории РБ, которые ведет Путин. Пресс-служба белорусского правителя заявила, что извинений не было, потому что "не за что извиняться".