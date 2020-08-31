Лукашенко едет в Кремль: названы сроки его судьбоносной встречи с Путиным

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направится к своему коллеге, российскому лидеру Владимиру Путину в ближайшие две недели. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС.

Так, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, несмотря на то, что встреча двух президентов еще согласовывается, приблизительные сроки намечены.

Лукашенко и Путин Источник: LIGA.net

"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", - отметил официальный представитель главы РФ.

Отметим, что вчера состоялся уже пятый телефонный звонок с дня начала массовых протестов в Беларуси из Минска в Москву, в котором Лукашенко и Путин обсудили укрепление сотрудничества между двумя государствами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о протестной обстановке в Беларуси еще накануне выборов президента, которые, по предварительным прогнозам, сулили быть недемократичными.

"По всей видимости, Лукашенко не ожидал настолько массовой активности людей, которые, несмотря на запреты и политические репрессии вышли на улицы, протестуя против беззакония, – говорит дипломат Вадим Трюхан. – Традиционная для авторитарного государства реакция – аресты несогласных с действиями властей – приводит к обратному от ожидаемого эффекту. Массовость выступлений растет. Даже несмотря на то, что число задержанных исчисляется уже сотнями".







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