Лукашенко добил независимую белорусскую журналистику новым указом: о чем идет речь

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Данило Матюха
Так называемый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко внес изменения в законы о СМИ, которыми запретил местной прессе освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире. Об этом сообщает белорусское информационное агентство "БелТа".
Александр Лукашенко - фото из открытых источников
Журналисты сообщают, что такие изменения диктатор мотивировал борьбой с вражеской пропагандой и агитацией. Кроме этого журналистам будет запрещено выступать в качестве организаторов или участников таких акций. По их словам, запрет на ведение прямых трансляций будет распространяться, в том числе и на гражданское население.
Также Лукашенко ввел запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, касающихся общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации.
Напомним, что 17 мая Александр Лукашенко уже вводил одиозные законы, которые лишали местных правоохранителей ответственности за применение физической силы к митингующим. Подробнее читайте в нашей статье.
Также 23 мая в Минске задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
По этому поводу "Комментарии" узнали у экспертов как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенком и как могут развиваться события дальше. Более подробную информацию можете получить прочитав наш материал.
Ранее сообщалось, что народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за его поддержки белорусского режима.
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