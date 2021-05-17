Лукашенко развязал руки белорусским силовикам: подробности

Самопровозглашённый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон, лишающий силовиков ответственности за применение силы и причинение физического вреда гражданскому населению во время разгона митингов. Об этом сообщает белорусское информационное агентство "БЕЛТА".

Fлександр Лукашенко - фото: belaruspartisan

По информации СМИ, отныне местные правоохранители могут смело пользоваться оружием или любыми другими специальными средствами для подавления протестов, ведь этот закон полностью снимает с них все обязательства. Также для этой цели Лукашенко предоставил право силовикам использовать боевую технику.

Кроме этого для "обеспечения правопорядка и безопасности" гражданам запрещается вести фото- и видеофиксацию.

Также Александр Лукашенко подписал документ, который регулирует управление государством после смерти лидера.

Напомним, что Александр Лукашенко может скрывать сына с умственной отсталостью. Это предполагают белорусские СМИ. Оказывается, что парень родился в 2002 году. Он на два года старше Николая. Родила ребенка Лукашенко Ирина Абельская — бывший личный врач президента и мать Коли. Как утверждают журналисты, у парня наблюдались умственная отсталость, аутизм и недоразвитые слуховые проходы (то есть ребенок глухонемой). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт 'Комментарии' рассказывал, что самопровозглашённый белорусский государственный глава Александр Лукашенко обвинил американцев и европейцев в том, что они не помогли бороться с пандемией коронавируса, назвав при этом их 'мерзавцами'. Видео смотрите здесь.

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