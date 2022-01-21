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Лондон намерен усилить санкционное давление на Россию вслед за США, – нардеп

На Донбассе британцев больше всего поразило спокойствие украинских военных перед лицом военной угрозы

сегодня, 07:36
Автор:

Кравцев Сергей
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Британские парламентарии, которых украинские нардепы и представители ОП, сопровождали вчера в зоне ООС, попросили предоставить им такой же список санкций, который был ранее направлен сенаторам США. Они также готовы подключиться к усилению санкционного давления и разработать законопроекты, аналогичные американским. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп фракции "Слуга народа", глава Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. 

Лондон намерен усилить санкционное давление на Россию вслед за США, – нардеп

Егор Чернев. Фото: Facebook Егора Чернева

"Мне было особенно приятно провести настоящих друзей Украины местами, где я сам в качестве добровольца, а потом и волонтера, находился в 2014-2015 годах. Они хотели своими глазами увидеть, что происходит в прифронтовой зоне, в частности, в Авдеевке. Больше всего их поразило даже не то, что они увидели масштабы разрушений и реальную войну, а то, насколько спокойно и без паники ведут себя украинские военные перед лицом военной угрозы. Но я заметил, что через 8 лет все просто устали бояться. И теперь и морально, и физически готовы к любому повороту событий. Как говорят сами британцы: Keep calm and carry on", – отметил Егор Чернев.

Он добавил, британские парламентарии пообещали, что по возвращении в Лондон будут убеждать своих коллег усилить санкционное давление на Россию и согласились с необходимостью расширить военную помощь Украине.

"И, честно говоря, я в британцах и не сомневался", – резюмировал Егор Чернев.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп рассказал, какой неприятный сюрприз в виде санкций предложили преподнести России украинские парламентарии.



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Источник: https://www.facebook.com/cherneve
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