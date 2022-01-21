Лондон намерен усилить санкционное давление на Россию вслед за США, – нардеп

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Кравцев Сергей
Британские парламентарии, которых украинские нардепы и представители ОП, сопровождали вчера в зоне ООС, попросили предоставить им такой же список санкций, который был ранее направлен сенаторам США. Они также готовы подключиться к усилению санкционного давления и разработать законопроекты, аналогичные американским. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп фракции "Слуга народа", глава Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: Facebook Егора Чернева
Он добавил, британские парламентарии пообещали, что по возвращении в Лондон будут убеждать своих коллег усилить санкционное давление на Россию и согласились с необходимостью расширить военную помощь Украине.
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