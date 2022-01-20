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Удар по российским банкам и предприятиям: Киев направил свои предложения по санкциях США

Украинские депутаты предоставят свои рекомендации относительно новых санкций против России для подготовки в Сенате США новых законопроектов

сегодня, 14:14
Автор:

Кравцев Сергей
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По результатам визита в США украинской парламентской делегации и переговоров с сенаторами было достигнуто договоренности, что украинские депутаты предоставят свои рекомендации относительно новых санкций против России для подготовки в Сенате США новых законопроектов. Поэтому сегодня было направлено сенатору Рубио предложения от Украины по дополнительным санкциям против России, которые существенно увеличат ее экономические потери в случае агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп, глава Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Удар по российским банкам и предприятиям: Киев направил свои предложения по санкциях США

Флаг США. Фото: из открытых источников

Нардеп выразил благодарность за помощь в подготовке письма с предложениями СНБО и лично Алексею Данилову, а также нашему Министерству иностранных дел.

"Вместе мы предложили ввести санкции против более сотни российских банков и стратегических предприятий, а также принять другие меры, которые до сих пор не озвучивались и должны привести к тяжелым последствиям для экономики РФ. Разглашать их пока не будем, пусть это станет для Кремля сюрпризом", – отметил Егор Чернев.

Он добавляет, ответ на его письмо был мгновенным и обнадеживающим. По словам помощника сенатора Рубио, наши предложения уже в ближайшее время могут быть взяты в работу и для экономии времени внесены в качестве поправок в законопроекты, уже представленные в Сенате США сенаторами Рубио и Менендесом.

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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4928111463894263
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