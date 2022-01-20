Удар по российским банкам и предприятиям: Киев направил свои предложения по санкциях США

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Кравцев Сергей
По результатам визита в США украинской парламентской делегации и переговоров с сенаторами было достигнуто договоренности, что украинские депутаты предоставят свои рекомендации относительно новых санкций против России для подготовки в Сенате США новых законопроектов. Поэтому сегодня было направлено сенатору Рубио предложения от Украины по дополнительным санкциям против России, которые существенно увеличат ее экономические потери в случае агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп, глава Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
Флаг США. Фото: из открытых источников
Нардеп выразил благодарность за помощь в подготовке письма с предложениями СНБО и лично Алексею Данилову, а также нашему Министерству иностранных дел.
Он добавляет, ответ на его письмо был мгновенным и обнадеживающим. По словам помощника сенатора Рубио, наши предложения уже в ближайшее время могут быть взяты в работу и для экономии времени внесены в качестве поправок в законопроекты, уже представленные в Сенате США сенаторами Рубио и Менендесом.
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