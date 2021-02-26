Леонид Кравчук сделал важное заявление относительно Минских переговоров по Донбассу

Переговоры трехсторонней контактной группы, занимающейся вопросами войны в Донбассе, следует перенести из Беларуси в любую другую страну. Такое видение развития событий высказал первый президент Украины, глава отечественной делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW.

Кравчук считает, что переговоры ТКГ нужно перенести из Минска. Фото: РИА Новости

По словам политика, за все годы ведения дипломатических переговоров минская площадка никак не способствовала в решении конфликтов. Это Кравчук связывает с тем, что Беларусь, принимающая участников ТКГ, не является абсолютно независимым государством, а демонстрирует тесную взаимосвязь с Россией.

"Кстати, первые встречи начинались в Женеве. Потом перенесли в Минск, потому что так захотел Путин. И Франция, и Германия, и Украина — то есть Порошенко — поддержали. И именно Путин, потому что ему лучше быть в Минске, где его друг Лукашенко, чем в Женеве", — утверждает Леонид Кравчук.

По убеждению главы украинской делегации, к переговорам в нормандском формате следует снова вернуть США, иначе реальных сдвигов в сторону мира на Донбассе быстро достичь не удастся. Понятно, что при таком раскладе придется менять место проведения встреч ТКГ.

"Перенести нужно. Нельзя проводить в стране, зависимой от России на сто процентов. Стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Оно не стыкуется. Выбрать место для переговоров", — подчеркивает политик.

При этом Кравчук не предлагает нового конкретного места встречи. По его словам, это может быть снова Женева или, например, Париж. В любом случае, от "помощи" Беларуси Леонид Кравчук предпочитает отказаться.

Свою позицию политик объясняет тем, что ТКГ за все время существования не смогла добиться от России никаких важных уступок, постоянно отдаляя оккупированные украинские территории от желаемого мира. Место проведения переговоров на это тоже непосредственно влияет — как и количество участников дипломатических бесед.

При этом Леонид Кравчук отрицает слухи о возможном выходе Украины из Минских соглашений. Наоборот украинская власть настаивает на усовершенствовании переговорного процесса, добавлении более жестких и активных действий. Это, убежден политик, должна касаться не только переговоров в высоких кабинетах, но и военной тактике на территории Донбасса. Также Кравчук по-прежнему подчеркнул, что называть реальную войну провокациями — асбурдно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, почему, по мнению Кравчука, Россия не открывает пункты пропуска на оккупированном Донбассе .

Также на портале можно узнать, каким образом Леонид Кравчук отреагировал на введенные против Виктора Медведчука и других лиц санкции .

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