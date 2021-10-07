Лаврову снова привиделись «неонацисты в Украине»

Глава МИД России Сергей Лавров по-прежнему считает, что западные структуры, в частности НАТО, поддерживает "неонацистов в Украине". Об этом российский дипломат сказал в разговоре с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, фактически обвинив Запада во вмешательстве во внутренние дела Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет The Washingtonpost.

Сергей Лавров. Фото: DIP

В разговоре Сергей Лавров также пожаловался на то, что Совет НАТО-Россия-форум, старт которому был дан еще в 2002 году, утратил всякий смысл существования, потому что страны Североатлантического Альянса постоянно выставляют свои претензии Москве, пытаются сделать Россию в чем-то виновной.

В ответ Столтенберг заявил Сергею Лаврову, что выставлять претензии России есть за что. Европейский чиновник напомнил Лаврову действия России в украинском Крыму и на Донбассе, участие России в событиях в Беларуси, а также гибридные действия в отношении партнеров НАТО. Также Йенс Столтенберг выразил готовность вновь сесть за стол переговоров, чтобы поднять ключевые вопросы и найти по ним компромиссные решения. Для этого следовало бы провести заседание Совета НАТО-Россия. Генсек НАТО назвал Совет НАТО-Россия – важным фундамент для построения диалога.

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