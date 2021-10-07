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Лаврову снова привиделись «неонацисты в Украине»

Лавров обвинил НАТО в поддержке "неонацистов в Украине"

сегодня, 07:19
Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД России Сергей Лавров по-прежнему считает, что западные структуры, в частности НАТО, поддерживает "неонацистов в Украине". Об этом российский дипломат сказал в разговоре с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, фактически обвинив Запада во вмешательстве во внутренние дела Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет The Washingtonpost.

Лаврову снова привиделись «неонацисты в Украине»

Сергей Лавров. Фото: DIP

В разговоре Сергей Лавров также пожаловался на то, что Совет НАТО-Россия-форум, старт которому был дан еще в 2002 году, утратил всякий смысл существования, потому что страны Североатлантического Альянса постоянно выставляют свои претензии Москве, пытаются сделать Россию в чем-то виновной.

В ответ Столтенберг заявил Сергею Лаврову, что выставлять претензии России есть за что. Европейский чиновник напомнил Лаврову действия России в украинском Крыму и на Донбассе, участие России в событиях в Беларуси, а также гибридные действия в отношении партнеров НАТО. Также Йенс Столтенберг выразил готовность вновь сесть за стол переговоров, чтобы поднять ключевые вопросы и найти по ним компромиссные решения. Для этого следовало бы провести заседание Совета НАТО-Россия. Генсек НАТО назвал Совет НАТО-Россия – важным фундамент для построения диалога.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилась реакция Дмитрия Кулебы на провокационные слова Сергея Лаврова о том, что глава украинского государства "заблудился в трех соснах истории".

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский свои заявления делает "не от большого ума", не совсем разбираясь в политической ситуации.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/europe/nato-expels-russian-diplomats/2021/10/06/657321ac-26cc-11ec-8739-5cb6aba30a30_story.html?fbclid=IwAR0GCkCq_0a8nVXBXEafO_lltWFFLcz-r7fIs5LX9OMHTADagMCKLKaqVbk
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Обсуждения

Брат

сегодня, 07:17

Привиделось??!! А факельные шествия 1 января,а ккча убийств нормальных,думающих людей с 2014г??!! Дебилы блд!!!

иван

сегодня, 06:31

Э, вы че там курите? На глаза, видать, влияет сильно. На Украине полно неонациков. Причем их крышует СБУ. Фото и видео в Киеве на 9 мая ни о чем не говорит? Факельные шествия и молодчики с партаками в виде свастик, это про что? "Азов" с волчьим крюком и интервью с нацистским содержанием, опять мимо? Что еще надо/. чтобы признать очевидное?

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