Лаврову снова привиделись «неонацисты в Украине»

BTC/USD
54731.81
ETH/USD
3526.35
LTC/USD
177.44
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава МИД России Сергей Лавров по-прежнему считает, что западные структуры, в частности НАТО, поддерживает "неонацистов в Украине". Об этом российский дипломат сказал в разговоре с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, фактически обвинив Запада во вмешательстве во внутренние дела Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет The Washingtonpost.
Сергей Лавров. Фото: DIP
В разговоре Сергей Лавров также пожаловался на то, что Совет НАТО-Россия-форум, старт которому был дан еще в 2002 году, утратил всякий смысл существования, потому что страны Североатлантического Альянса постоянно выставляют свои претензии Москве, пытаются сделать Россию в чем-то виновной.
В ответ Столтенберг заявил Сергею Лаврову, что выставлять претензии России есть за что. Европейский чиновник напомнил Лаврову действия России в украинском Крыму и на Донбассе, участие России в событиях в Беларуси, а также гибридные действия в отношении партнеров НАТО. Также Йенс Столтенберг выразил готовность вновь сесть за стол переговоров, чтобы поднять ключевые вопросы и найти по ним компромиссные решения. Для этого следовало бы провести заседание Совета НАТО-Россия. Генсек НАТО назвал Совет НАТО-Россия – важным фундамент для построения диалога.
Читайте также на портале "Комментарии" — появилась реакция Дмитрия Кулебы на провокационные слова Сергея Лаврова о том, что глава украинского государства "заблудился в трех соснах истории".
Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский свои заявления делает "не от большого ума", не совсем разбираясь в политической ситуации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Брат
сегодня, 07:17
Привиделось??!! А факельные шествия 1 января,а ккча убийств нормальных,думающих людей с 2014г??!! Дебилы блд!!!
иван
сегодня, 06:31
Э, вы че там курите? На глаза, видать, влияет сильно. На Украине полно неонациков. Причем их крышует СБУ. Фото и видео в Киеве на 9 мая ни о чем не говорит? Факельные шествия и молодчики с партаками в виде свастик, это про что? "Азов" с волчьим крюком и интервью с нацистским содержанием, опять мимо? Что еще надо/. чтобы признать очевидное?