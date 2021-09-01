Кулеба отреагировал на слова Лаврова о Зеленском: "заблудился в трех соснах истории"

Председатель украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Российский чиновник накануне заявил, что часть заявлений президента Украины делается "не от большого ума". Кулеба считает, что российский министр "заблудился в трех соснах российской истории". Об этом он написал в своем Twitter, передает РБК-Украина.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

Глава МИД Украины поддержал заявление украинского государственного главы о том, что российский газ является самым грязным в мире. При этом Кулеба добавил, что подобные заявления касаются и пропаганды РФ. Более того министр напомнил Лаврову, что Россия пытается украсть историю нашего государства.

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда — самые грязные в мире",- написал председатель украинского МИД.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть заявлений президента Зеленского делается "не от большого ума". Так Лавров охарактеризовал сказанное украинским президентом на исторические темы, а также его высказывание о "самом грязном в мире" российском газе. По словам Сергея Лаврова, в соседней Украине продолжают удивлять, когда пытаются присвоить название Русь или, когда пытаются присвоить себе праздник Крещения Руси. Дипломат отметил, что эти заявления очень огорчают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Сергей Лавров высказался о территориальной целостности Крыма.





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