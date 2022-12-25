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2023-й будет тяжелым для Европы: цены на энергоносители взлетят

Рецессии случались в истории Европы. Однако в отличие от предыдущих спадов мировая экономика не придет на помощь.

сегодня, 19:50
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Автор:

Давиденко Евгения

Энергетический кризис и вызванный им рост цен в следующем году будут ощущаться по всей Европе. Однако гиперинфляция, к счастью, является очень отдаленной перспективой. Об этом пишет редактор The Economist Кристиан Одендаль. Он отмечает, что Россия использовала энергию как оружие против западных сторонников Киева, сокращая экспорт газа и повышая цены на голубое топливо.

2023-й будет тяжелым для Европы: цены на энергоносители взлетят

Фото: https://pixabay.com/


“В 2023 году энергия будет оставаться дорогой, – продолжает Одендаль. – Европа увеличила свои импортные мощности сжиженного природного газа, но глобальные поставки значительно не возрастут. Газохранилища почти заполнены и благодаря теплой осени не опустеют полностью до весны. Но кажется, что нефтедобывающие страны намерены, несмотря на дипломатическое давление Запада, сохранить нефть дефицитным и дорогостоящим товаром”.


Таким образом, уровень инфляции может быть выше, чем многие надеялись. Вместе с тем, следует ожидать рост зарплаты, предприятия будут переводить более высокие затраты на клиентов, чтобы не потерять прибыль.


“В 2022 году, году постковидного восстановления, отложенный спрос на солнечный отдых и шикарные рестораны подтолкнул экономику... Но в 2023 году семейные бюджеты столкнутся с двойным ударом: более высокие счета за электроэнергию и увеличенные выплаты по ипотечным кредитам, поскольку процентные ставки остаются высокими для борьбой с инфляцией”, — отмечает автор издания.


В отличие от предыдущих спадов, мировая экономика не может прийти на помощь Европе. Дело в том, что экспортные заказы для будут оставаться низкими в течение 2023 года, поскольку более высокие процентные ставки, глобальный энергетический кризис и сильный доллар ослабляют рост и спрос во всем мире, объясняет Кристиан.


“Только после того, как цены на энергоносители упадут, а инфляция в Америке будет взята под контроль, глобальный рост сможет поддержать восстановление Европы. Но этого не произойдет в 2023 году", – прогнозирует он.


Государственная поддержка домохозяйств и предприятий помогут предотвратить более глубокую рецессию в Европе в 2023 году.


Ранее "Комментарии" писали , что в следующем году большинство стран мира ожидает снижение экономической активности. Экономическая слабость и геополитические риски наиболее ожидаемы для Европы.



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Источник: https://www.economist.com/the-world-ahead/2022/11/18/the-scourge-of-inflation-means-a-tough-year-ahead-for-europe
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