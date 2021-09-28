Квин сделала обращение к украинской власти

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обратилась к украинским властям и призвала внести децентрализацию в украинскую Конституцию. На ее выступление во время презентации проекта USAID "Говерла" ссылается издание "Укринформ".

Кристина Квин, фото с открытых источников

Кристина Квин уверена, что после выборов в местные общины в 2020 году, наступил новый этап. По ее словам, сейчас самое время начать новую фазу децентрализации. Следующий шаг — это принятие поправок в Конституцию. Лучшие демократические практики в Украине — это реформа децентрализации. По словам Квин, в США считают реформу децентрализации одной из лучших, что провели с 2014 года.

"Украина придерживается своего курса. Я видела, как Офис президента Зеленского усиливает и углубляет реформу децентрализации в течение последних двух лет. Эта реформа получила публичное одобрение, закрепила высокий уровень доверия к местной власти", — акцентировала Кристина Квин.

Дипломатка подчеркнула, что США будут продолжать поддержку Украины. Там приветствуют создание инклюзивных, подотчетных и самостоятельных общин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Егор Чернов высказал свое мнение относительно международной ситуации. Международная ситуация быстро меняется. После того, как США с Великобританией фактически закрыли для ЕС Индо-Тихоокеанский регион, теперь Вашингтон планирует значительно усилить свою роль и в Центральной и Восточной Европе. Он пояснил, речь идет о том, что уже говорилось ранее: ждать "старую" Европу больше никто не будет, и большинство глобальных процессов теперь будет проходить без нее. США явно хотят взять под свое крыло восточный фланг Европы и строить свою политику там, не оглядываясь на обеспокоенность Франции и Германии.

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