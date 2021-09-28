logo
Русский Українська

BTC/USD

41679.55

ETH/USD

2894.08

LTC/USD

144.89

USD/UAH

26.73

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Квин сделала обращение к украинской власти
commentss НОВОСТИ Все новости

Квин сделала обращение к украинской власти

Кристина Квин призвала Украину внести децентрализацию в Конституцию.

сегодня, 09:39
Автор:

Антон Рудак

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обратилась к украинским властям и призвала внести децентрализацию в украинскую Конституцию. На ее выступление во время презентации проекта USAID "Говерла" ссылается издание "Укринформ".

Квин сделала обращение к украинской власти

Кристина Квин, фото с открытых источников

Кристина Квин уверена, что после выборов в местные общины в 2020 году, наступил новый этап. По ее словам, сейчас самое время начать новую фазу децентрализации. Следующий шаг — это принятие поправок в Конституцию. Лучшие демократические практики в Украине — это реформа децентрализации. По словам Квин, в США считают реформу децентрализации одной из лучших, что провели с 2014 года.

"Украина придерживается своего курса. Я видела, как Офис президента Зеленского усиливает и углубляет реформу децентрализации в течение последних двух лет. Эта реформа получила публичное одобрение, закрепила высокий уровень доверия к местной власти", — акцентировала Кристина Квин.

Дипломатка подчеркнула, что США будут продолжать поддержку Украины. Там приветствуют создание инклюзивных, подотчетных и самостоятельных общин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Егор Чернов высказал свое мнение относительно международной ситуации. Международная ситуация быстро меняется. После того, как США с Великобританией фактически закрыли для ЕС Индо-Тихоокеанский регион, теперь Вашингтон планирует значительно усилить свою роль и в Центральной и Восточной Европе. Он пояснил, речь идет о том, что уже говорилось ранее: ждать "старую" Европу больше никто не будет, и большинство глобальных процессов теперь будет проходить без нее. США явно хотят взять под свое крыло восточный фланг Европы и строить свою политику там, не оглядываясь на обеспокоенность Франции и Германии.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3323166-kvin-zaklikae-ukrainu-zakripiti-decentralizaciu-v-konstitucii.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ