Кулеба жестко ответил Пескову насчет "русского мира" в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявлени спикера Кремля и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что они считают нашу страну частью так называемого "русского мира". Свой ответ на слова Пескова Кулеба опубликовал в на своей странице в Twitter.

Путин. Фото: Ведомости

Дипломат заявил, что России не удалось продвинусь идею "русского мира" в Украину при помощи танков, поэтому мягкой силой это тоже сделать не удастся. Министр сказал, что "русский мир" предусматривает однобокость, где не существует никого, кроме россиян.

В то же время Кулеба сказал, что существует Украинский мир, который предусматривает многообразие и свободу быть самим собой. Именно поэтому, по словам министра, идею украинского мира защищают все, как украиноязычные, так и русскоязычные украинцы.

Вчера спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что они всегда считали Украину частью "русского мира" и сказал, что они продолжат вести такую же политику в отношении нашей страны.

Также Песков сказал, что Кремлю не нравится тот факт, что Украина "отрицает свою принадлежность к русскому миру".

Справка: в марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым в нарушение всех норм международного права после проведения "референдума", который не признала Украина и другие страны мира.

После аннексии Крыма Россия начала военную агрессию на Донбассе при участии регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. С момента начала конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о перспективах Украины на вступление в НАТО.

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