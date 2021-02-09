Украина-НАТО: новые перспективы или заморозка вступления

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 9 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встретится с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Каковы перспективы Украины на пути в НАТО и что мешает вступлению, читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Не только НАТО нужно Украине, мы тоже нужны НАТО"

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отмечает, что шансы ускорить интеграционные процессы Украины с НАТО, как и многое другое, связывают с приходом Байдена.

"В первую очередь от Украины, от действующей украинской власти ждут твердой политической воли о нерушимости курса на присоединение к НАТО. Что может послужить импульсом к расширению сотрудничества и ускорению интеграции. В практической плоскости это может выражаться в увеличении объемов материальной помощи НАТО оборонному сектору Украины, расширении программ научно-технического сотрудничества, подготовке украинских офицеров в ВУЗах стран НАТО, приглашению к участию в командно-штабных учениях альянса не только в качестве наблюдателей, но и как участников", — подчеркивает эксперт.

Говоря о перспективах членства в Альянсе, Юрий Кочевенко напомнил, что Украина пока далека от полного внедрения стандартов НАТО, которые касаются и управления, и вооружения, и обеспечения и много чего еще.

"Но это не так важно, как иногда пытаются изобразить, — считает эксперт. — Если будет твердая политическая воля с обеих сторон, в НАТО примут и без достижения всех "стандартов". А если такой воли не будет, никакие внедренные "стандарты" ничего Украине не гарантируют. Не только НАТО нужно Украине, мы тоже нужны НАТО. Ситуация в мире меняется столь стремительно, что вполне может оказаться, что мы гораздо ближе к полноправному членству в Альянсе чем, мы можем думать".

"В ближайшее время ожидать вступления в НАТО не стоит"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко подчеркивает, что тему членства Украины в НАТО актуализировал недавно президент Владимир Зеленский во время интервью американским СМИ.

"Если мы оцениваем перспективы членства в НАТО и переговоры на эту тему, то абсолютно точно можно сказать, что не премьер Шмыгаль будет решать это. Это решают президент Украины (его прерогатива — внешняя политика и оборона), глава МИД, руководство военного ведомства. Премьер же у нас традиционно – главный по экономике. Темами внешней политики он занимается в ограниченном объеме, совершая визиты за рубеж, встречаясь, в том числе с генсеком НАТО. Но озвучивать будет повестку, выработанную президентом, МИД, Минобороны", — поясняет Владимир Фесенко.

Он также отмечает, что оценивать перспективы членства Украины в НАТО нужно реалистично.

"Возможна активизация переговоров о путях, форматах, условиях дальнейшего нашего движения в НАТО. Но в ближайшее время ожидать собственно вступления не стоит по целому ряду причин. Сегодня же вопрос в том, чтобы получить План действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. В свое время, еще при президентстве Ющенко, Украина и Грузия должны были получить этот ПДЧ. Но Россия тогда сделала всё, чтобы этого не случилось. И Германия с Францией в 2008-м тогда тоже выступили против. Так что наивно думать, что в НАТО всё решают США", — подчеркивает политолог.

В данный момент Грузии обещают ПДЧ. По мнению Владимира Фесенко, это позитивный сигнал и для Украины. Раз грузинам могут дать ПДЧ, то и мы будем ставить вопрос, чтобы Украина получила соответствующую перспективу.

"Если в ближайшие год-два Украина получит ПДЧ, появится относительная возможность говорить о перспективах членства в НАТО. Но для этого в Альянсе должен быть консенсус, — отмечает эксперт. — Ряд европейских стран опасаются, что предоставление Украине перспектив членства в НАТО может резко обострить отношения между РФ и странам Запада. Они боятся конфликта с Россией. Конфликт на Донбассе, проблема Крыма тоже будут сдерживающим фактором для ряда государств-членов НАТО касательно принятия Украины в Альянс. Хоть урок 2008 года показал, что если идти навстречу России, то это лишь увеличивает вероятность конфликта. В апреле 2008-го на саммите НАТО в Бухаресте отказали в присоединении к ПДЧ Украине и Грузии. В августе того же года Россия напала на Грузию. А спустя какое-то время – и на Украину".

Приводит Владимир Фесенко и пример иного рода: Украине боялись давать летальное оружие, опасаясь, что усилит российскую агрессию, спровоцирует резкое обострение на Донбассе. Но получение нами такого оружия стало скорее сдерживающим фактором.

"Сейчас важно активизировать переговоры и добиваться, чтобы Украина получила конкретную дорожную карту своего дальнейшего движения в сторону НАТО. Шансы на это есть", — резюмирует политолог.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина еще на один шаг приблизилась к вступлению в НАТО.





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