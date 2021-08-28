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Кулеба заявил о разочаровании в дружественной Эстонии

Кулеба отреагировал на прогноз президента Эстонии о сроках вступления Украины в ЕС

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал оценку заявлению президента Эстонии о том, что с таким темпом реформ Украине понадобится еще лет 20, чтобы добыть такое желанное членство в ЕС. Украинский дипломат заявил, что дружественной стране делать такие заявления "неуместно". Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала "Украина 24". 

Кулеба заявил о разочаровании в дружественной Эстонии

Флаги Украины и Эстонии Фото: stolitsa.ee

По словам Кулебы, примерно в таком же тоне страны Балтии слышали заявления от других западных стран о том, что о членстве в Европейском Союзе ближайшее время не стоит и мечтать, потому как на реформы нужно минимум 20 лет. Дмитрий Кулеба признался, что он был удивлен, услышав от президента Эстонии подобное заявление об Украине. Тем более, подчеркнул дипломат, он лично провел беседу с лидером Эстонии на саммите "Крымской платформы", тогда госпожа президент была оптимистично настроена относительно стремления Украины присоединиться к ЕС. Но во время интервью она с непонятных причин резко сменила свою точку зрения, о чем публично заявила.

Министр подчеркнул, что о разочаровании в таком заявлении уже уведомлено посольство Эстонии в Украине. Официальный Киев считает, что такие вещи не должны звучать от партнеров, каковыми на сегодняшний день есть Эстония и Украина.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что неуместно делать выводы об общей ситуации в Украине, беря во внимание сложности у одного эстонского инвестора, у которого возникли проблемы с инвестициями в одном из киевских ТРЦ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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