«Двух Киевов нет»: Кулеба ответил Лаврову на дерзкий комментарий о Дне крещения Киевской Руси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает крайне неуместными высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова в ответ на решение президента Владимира Зеленского ввести День украинской государственности в День крещения Киевской Руси. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, своим решением глава украинского государства Зеленский восстановил историческую справедливость, на что Россия, как и на другие решения Киева реагирует крайне нервно.

Ранее главный российский дипломат заявил, что Украина предпринимает попытки "приватизировать День крещения Руси". Лавров даже сыронизировал, что вскоре и Новый год тоже можно будет праздновать только с позволения украинского президента.

Кулеба же высказал сожалению в связи с тем, что российская дипломатия все больше превращается в пропаганду, теряя главные свои функции. Относительно слов Лаврова о "приватизации" Дмитрий Кулеба отметил, что господин дипломат заблуждается, потому что украинцы уже не один век подряд живут на своей земле и не посягают на чужое. Поэтому указ президента Зеленского лишь подтвердил историческую справедливость. Попытки России из Москвы сделать центр Руси – это не есть что-то новое, но важно здесь понимать, что факты – вещь упрямая, а они говорят, что двух Киевов не бывает, поэтому центр только один и он в Киеве.

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