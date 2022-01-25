Кулеба заявил, что в отношениях Украины и Германии наступил «момент истины»

В связи с тем, что ключевыми сегодня есть вопросы будущего и безопасности Украины – в украино-германских отношениях наступил "момент истины". Как передает издание "Комментарии", такую позицию в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр подчеркнул, именно от позиции Берлина зависело введения санкций против России в 2014-м году. Также Германия сыграла ключевую роль в проведении основополагающих реформ в Украине.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что каждый кризис в отношениях подталкивает страны к моменту истины. Такой момент истины сегодня наступил в отношениях между Украиной и Германией, потому что на повестке дня оказались вопросы, от решения которых непосредственно зависит будущее Украины, а также ее безопасность.

По словам дипломата, есть один момент, который сегодня беспокоит – это поставки с Германии оружия в Украину. Но есть и другие проблемные моменты. Сегодня фактически по вине Германии Украины не может приобрести крайне необходимое вооружение через систему НАТО. Более того, Берлин официально блокирует поставку Украине вооружения третьими странами. Это те вопросы, которые не должны быть спорными, но именно из-за позиции Германии они сегодня в ступоре, что крайне удивительно для Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Кулеба считает, что паника вокруг возможного вторжения России только помогает Путину достигать своей цели, создавая новые проблемы для Украины. Панические настроения вокруг Украины отражаются на ее экономике и напрямую влияют на ослабление гривны.





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