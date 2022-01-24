Кулеба: Путин уже нашими руками получает себе преимущества

Кремль получает большое преимущество в противостоянии с Украиной на фоне панических заявлений о скором вторжении российских войск в нашу страну. В итоге гривна обваливается, экономическая ситуация в стране ухудшается, темпы инвестирования в Украину существенно снижаются. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.





Министр отметил, важно обратить внимание на ситуацию, которая разыгрывается в Украине. Есть Россия, которая проводит военные учения недалеко от украинской границы, подвозит туда боеприпасы, солдат, но не предпринимает попыток напасть. И в это самое время вокруг Украины просто нагнетается ситуация, отовсюду поступают сообщения о том, что вот-вот атака произойдет. И на фоне всего этого проигрывает Украина, потому что ухудшается ее экономическая ситуация. В обменниках каждый день фиксируется падение курса гривны, инвесторы, которые еще раньше смотрели на Украину, как на перспективную страну для своих инвестиций теперь не спешат вкладывать свои деньги в бизнес на нашей территории, а те инвесторы, которые уже работают в Украине и вовсе сворачивают свои проекты. Потихоньку начинается паника и внутри Украины, люди начинают паниковать.





По словам Дмитрия Кулебы, таким образом Путин руками самих же украинцев, а также их союзников получает себе превосходства в противостоянии с нашей страной, еще даже не начав новую военную операцию, о которой говорят на Западе.





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Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

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