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Кулеба заявил, что решение по членству Украины в НАТО зависит от трех столиц

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран-участниц НАТО начнут воспринимать Украину "как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России"

сегодня, 10:10
Автор:

Кравцев Сергей
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О полноправном членстве Украины в НАТО можно будет говорить только в том случае, если три ключевые страны Североатлантического Альянса начнут воспринимать Украину как суверенное самостоятельное государство, а не, как придаток Российской Федерации. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью латвийскому новостному порталу Sargs высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что решение по членству Украины в НАТО зависит от трех столиц

Дмитрий Кулеба - Фото: РБК Украина

Министр иностранных дел Украины отметил, что, исходя из тех наблюдений, которые у него есть, Украина получит реальный шанс оказаться в НАТО только после политического решения трёх столиц ключевых стран Альянса. Ситуация двусторонних отношений между НАТО и Украиной кардинально изменится только в том случае, если Украина перестанет рассматриваться через призму отношений с Россией. Пока же ситуация не изменится, об открытых дверях в НАТО для Украины говорить не приходится. 

При этом Дмитрий Кулеба не стал отвечать на конкретный вопрос о том, какие именно столицы сегодня имеют основное влияние на НАТО в принятии решения по расширению блока. Свою позицию Дмитрий Кулеба объяснил тем, что дипломатически некорректно будет отвечать на этот прямой вопрос. Также главный украинский дипломат рассказал, что Украина не опускает руки и продолжать проводить реформы на пути к членству в НАТО, надеясь, что партнеры Украины это оценят и все-таки примут позитивное политическое решение.

Читайте также на портале "Комментарии" – в "Слуге народа" заявили, что НАТО будет расширяться на Восток и предупреждения Кремля относительно нежелания видеть Украину в НАТО здесь не есть на первом месте.



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Источник: https://www.sargs.lv/lv/viedoklis/2021-12-02/ukrainas-arlietu-ministrs-krievija-par-geopolitisko-merku-sasniegsanu-gatava
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