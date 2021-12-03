Кулеба заявил, что решение по членству Украины в НАТО зависит от трех столиц

О полноправном членстве Украины в НАТО можно будет говорить только в том случае, если три ключевые страны Североатлантического Альянса начнут воспринимать Украину как суверенное самостоятельное государство, а не, как придаток Российской Федерации. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью латвийскому новостному порталу Sargs высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба - Фото: РБК Украина

Министр иностранных дел Украины отметил, что, исходя из тех наблюдений, которые у него есть, Украина получит реальный шанс оказаться в НАТО только после политического решения трёх столиц ключевых стран Альянса. Ситуация двусторонних отношений между НАТО и Украиной кардинально изменится только в том случае, если Украина перестанет рассматриваться через призму отношений с Россией. Пока же ситуация не изменится, об открытых дверях в НАТО для Украины говорить не приходится.

При этом Дмитрий Кулеба не стал отвечать на конкретный вопрос о том, какие именно столицы сегодня имеют основное влияние на НАТО в принятии решения по расширению блока. Свою позицию Дмитрий Кулеба объяснил тем, что дипломатически некорректно будет отвечать на этот прямой вопрос. Также главный украинский дипломат рассказал, что Украина не опускает руки и продолжать проводить реформы на пути к членству в НАТО, надеясь, что партнеры Украины это оценят и все-таки примут позитивное политическое решение.

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