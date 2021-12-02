Сигналы Кремля не подействовали: в Слуге народа заявили, что НАТО будет расширяться на Восток

Президент РФ Владимир Путин и Россия никогда не получат гарантий от стран НАТО в том, что Альянс не будет расширяться на Восток. Следовательно, не будет и гарантий о том, что Украина никогда не станет членом НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом написал у себя в Facebook нардеп "Слуги народа", глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев, реагируя на требования президента РФ Путина – предоставить юридические гарантии о том, что НАТО не будет расширяться на Восток.

Егор Чернев. Фото: сайт Слуги народа

"Перефразируя "выдающегося" знатока законов термодинамики Суркова, НАТО будет расширяться на Восток не потому, что это хорошо и не потому, что это плохо, а потому, что это физика. Против физики не попрешь, поэтому ни Украина, ни НАТО, не смогут дать Путину никаких гарантий того, что наша страна не вступит в Альянс. Как бы он ни просил", – отметил нардеп.

Он добавляет, соответственно, после переговоров в Риге глав МИД стран-членов Альянса и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба четко заявили, что Россия не будет решать, кому и куда вступать.

"Потому энтропию, то есть хаос, который Кремль, по словам Суркова, хочет экспортировать наружу, россиянам придется держать у себя дома. Иначе они обязательно столкнутся с негентропией, то есть, движением к упорядочению и организации системы с другой стороны. И чья физика в этом случае победит – Кремля или цивилизованного мира, – думаю, всем понятно", – резюмировал Чернев.

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