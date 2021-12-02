Сигналы Кремля не подействовали: в Слуге народа заявили, что НАТО будет расширяться на Восток

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Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин и Россия никогда не получат гарантий от стран НАТО в том, что Альянс не будет расширяться на Восток. Следовательно, не будет и гарантий о том, что Украина никогда не станет членом НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом написал у себя в Facebook нардеп "Слуги народа", глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев, реагируя на требования президента РФ Путина – предоставить юридические гарантии о том, что НАТО не будет расширяться на Восток.
Егор Чернев. Фото: сайт Слуги народа
Он добавляет, соответственно, после переговоров в Риге глав МИД стран-членов Альянса и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба четко заявили, что Россия не будет решать, кому и куда вступать.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин открыто выставил требования странам НАТО – отказаться от политики "открытых дверей" для стран Восточной Европы, фактически отказавшись от перспектив членства Украины в Альянсе.
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