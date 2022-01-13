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Кулеба вновь призывает Россию к диалогу

В Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Во время него прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления со стороны РФ

сегодня, 15:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина продолжает прикладывать все усилия, чтобы Россия перешла от позиции ультиматумов к выполнению Хельсинского декалога. Кремль должен вывести свои воинские формирования из оккупированного Донбасса и Крыма, а также положить конец конфликтам в Грузии и Молдове, к чему также причастна Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД России Дмитрий Кулеба во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, информирует МИД Украины.

Кулеба вновь призывает Россию к диалогу

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба напомнил документы ОБСЕ, под которыми также подписалась Россия. В них четко прописано, что Москва не будет пытаться рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ, как сферу своего влияния.

Министр отметил, теперь же Москва оказалась перед выбором – или и дальше отказываться идти на диалог, предпочитая решать проблемные вопросы силовым путем, или же согласить возобновить диалог в уже созданных форматах, в том числе под эгидой ОБСЕ.

Что касается Украины, то Дмитрий Кулеба отметил, что Киев продолжит сотрудничество с международными партнерами по поиску путей сдерживания России от нового витка войны на европейском континенте. 

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что план Путина по отношению к Украине не поменялся. В Кремле считают, что задача № 1 – это растоптать украинскую государственность, чтобы появилась возможность восстановить Российскую империю. Также Данилов заявил, что оккупация части Донбасса понадобилась России для того, чтобы поставить на второй план вопрос аннексии Крыма. Ведь пока все заняты, как решить вопрос с Донбассом о Крыме практически не вспоминают.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-za-pidsumkami-zasidannya-postijnoyi-radi-obsye-13-sichnya
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