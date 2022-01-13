Данилов рассказал, какой план сегодня у Путина

План Путина не поменялся последние восемь лет. Он остается прежним – исчезновение украинского государства с карты мира. Россия действует по ранее изложенному алгоритму. Сначала они аннексировали Крым, потом они оккупировали часть Донбасса. Оккупация Донецкой и Луганской областей понадобилась россиянам, чтобы вопрос с аннексией Крыма ушел на второй план. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Секретарь СНБО отметил, сейчас в России подходит Час Х, условно говоря, когда украинский вопрос русские хотят закрыть, апеллируя к выполнению политической части Минских соглашений, подписанных Украиной.

При этом Данилов обращает внимание на то, что Минские соглашения тогда были подписаны под дулом автомата и не могут сейчас быть реализованы, потому что общество это никак не примет.

Что касается увеличения российских войск на украино-российской границе, то секретарь СНБО ответил, что это не стало для власти неожиданностью, потому что мы постоянно живем в большом напряжении. Глобально у Путина есть план по реконструкции Советской империи, что невозможно без участия Украины. Россия понимает, что во многих направлениях она не смогла сделать то, что планировалось, поэтому остаётся такое направление как энергетика. Вот русские и пытаются создать здесь кризис, причём не только в Украине, но и во всём мире.

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