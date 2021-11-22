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Кулеба рассказал, от чего зависит вероятность нового наступления России

Дмитрий Кулеба считает, что в принятии решении о наступлении на Украину Путин будет отталкиваться от двух факторов

сегодня, 10:53
Автор:

Кравцев Сергей
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Решится Кремль или нет на новую военную авантюру в отношении Украины – зависит от двух факторов. Первый – это способность самой Украины дать отпор агрессору. Второй – это готовность партнеров Украины скоординировать свои силы и предоставить поддержку Киеву. Как передает издание "Комментарии", об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала "Украина 24".

Кулеба рассказал, от чего зависит вероятность нового наступления России

Дмитрий Кулеба. Фото: Украинская правда

Дмитрий Кулеба считает, что новое наступление на Украину – это одна из опций, которая рассматривается Москвой, но решение о ее применении не принято. Окончательное решение о том, чтобы пойти в наступлении на Украину может быть принято после анализа двух факторов. Первый касается непосредственно Украины и зависит от того, как Украина может отреагировать на атаку России. Второй фактор, на который не могут не обращать внимание в Кремле, связан с готовность Запада предоставить помощь Украине в связи с российской агрессией.

Глава МИД Украины подчеркнул, что руководство страны работает по этим двум направлениям, чтобы отбить всякое желание России пойти на военную авантюру.

По мнению министра, Кремль добивается того, чтобы Украина была слабой страной, у которой нет надежных партнеров и друзей среди западных стран. Дмитрий Кулеба призвал украинское общество не верить в слухи о том, что со дня на день начнется российское вторжение. Главное сегодня – сохранять спокойствие и не вестись на провокации, которых хватает, как внутри страны, так и в зоне проведения операции ООС.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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