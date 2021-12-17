Кулеба рассказал о появившейся надежде после разговора с главой МИД ФРГ Бербок

Запад не может оправдывать запуск "Северного потока-2" какими-то коммерческими или моральными составляющими. Поэтому для того, чтобы понять, как дальше быть с "Северным потоком-2" нужно внимательно прочитать европейское законодательство, которое снимает все вопросы по "Северному потоку-2". Как передает портал "Комментарии", такую позицию в разговоре с журналистом телеканала "CNBC" высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает официальный сайт МИД.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

По мнению Дмитрия Кулебы, за "Северным потоком-2" стоит исключительно политический расчет. Есть только одна страна, которая выигрывает от запуска газопровода – это Россия. В целом же "Северный поток-2" вредит базовому принципу энергетики ЕС – диверсификации.

Министр отметил, что для российского руководства газ – это не просто ресурс, который помогает укреплять бюджет страны, это своего рода оружие. В этом сами же европейцы уже могли убедиться, когда платили за российский газ по значительно завышенным ценам.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, президент РФ решил использовать газ, как самый настоящий шантаж, требуя от Запада принять все его условия и дать согласие на запуск "Северного потока-2" в противном случае грозился, что цены на этот ресурс не стабилизируются, а продолжат расти.

Кулеба признался, что его первый телефонный разговор с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок вселил осторожную надежду. Ведь главный итог этого разговора о том, что, как Берлин, так и Киев считают, что к этому проекту должны быть применены, буква и дух Третьего энергопакета ЕС.

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