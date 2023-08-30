Кулеба рассказал о человеке, который "смог" договориться с Путиным

Во время своего визита во Францию глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал попытки некоторых западных политиков договориться с Путиным за счет уступок украинских территорий. Об этом сообщают "Комментарии".

Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИДа привел западным коллегам как пример главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который также считал, что после мятежа 23-24 июня "договорился" с Путиным.

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"Украина ведет справедливую войну и героическую войну, которая заслуживает всяческой поддержки. Что касается призывов к переговорам с Путиным, то каждый, кто об этом спрашивает, должен спрашивать об этом не нас, а господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным, он провел "успешные" переговоры с Путиным, "прекратил" этот конфликт, "договорился" о гарантиях безопасности, а потом Путин его убил. Нет никаких оснований считать, что в любых других переговорах Путин будет вести себя иначе".

Напомним, что 23 августа самолет с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством ЧВК потерпел крушение в Тверской области. По наиболее авторитетным версиям, самолет вагнеровцев был сбит российской ПВО или подорван по личному распоряжению Путина.

Ранее, Дмитрий Кулеба предупреждал, что осенью Украину ждет непростой политический сезон, во время которого все громче станут звучать голоса тех, кто будет призывать к компромиссу с Россией. Глава МИД пообещал сделать все возможное, в рамках закона, чтобы эти голоса "умолкли".

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