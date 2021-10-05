Кулеба рассказал о будущем в отношениях с Китаем

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Антон Рудак
Для Китая Украина будет себя представлять как часть Европы и западного политического сообщества. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Дмитрий Кулеба, фото с открытых источников
Министр утверждает, что сейчас Китай на первом месте для Украины по торговле. С этой страной выгодно дружить. Китай может помочь в сдерживании России. Но, Дмитрий Кулеба говорит, для этой восточной страны, Украина будет частью западного мира.
В МИДе сообщают, США никаких советов по дружбе с Китаем не давали.
Кулеба отмечает, что те, кто говорят, что торговля Украины с Китаем может испортить отношения с западным миром, лишенные здравого смысла. В МИДе подчеркнули заинтересованность нашей страной в поднебесной. Также Украина желает осуществить взаимный обмен визитами президентов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны создать серьезные проблемы для России. Официальный Киев готов участвовать во всех возможных форматах переговоров с Россией. Важна только одна ключевая деталь – на переговорах должна обсуждаться тема о прекращении войны на Донбассе. Главный украинский дипломат отметил, мир любой ценой – это не то, что нужно Украине. Украина стремится к справедливому миру. Этот мир должен соответствовать той огромной цене, которую государству приходится платить, отстаивая свой суверенитет и независимость.
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