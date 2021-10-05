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Кулеба рассказал о будущем в отношениях с Китаем

Украина будет себя показывать как часть западного сообщества

сегодня, 11:06
Автор:

Антон Рудак

Для Китая Украина будет себя представлять как часть Европы и  западного политического сообщества. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кулеба рассказал о будущем в отношениях с Китаем

Дмитрий Кулеба, фото с открытых источников

Министр утверждает, что сейчас Китай на первом месте для Украины по торговле. С этой страной выгодно дружить. Китай может помочь в сдерживании России. Но, Дмитрий Кулеба говорит, для этой восточной страны, Украина будет частью западного мира. 

В МИДе сообщают, США никаких советов по дружбе с Китаем не давали.

"У Соединенных Штатов есть две "красные линии", как модно сейчас говорить. Это доступ Китая к военным технологиям и распространение китайских технологий в сфере 5G, кибербезопасность в целом. Если ты начинаешь с Китаем "играть" в этих двух темах, ты сразу получаешь очень четкие и прямолинейные сигналы от Соединенных Штатов", — говорит Дмитрий Кулеба.

Кулеба отмечает, что те, кто говорят, что торговля Украины с Китаем может испортить отношения с западным миром, лишенные здравого смысла. В МИДе подчеркнули заинтересованность нашей страной в поднебесной. Также Украина желает осуществить взаимный обмен визитами президентов. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны создать серьезные проблемы для России. Официальный Киев готов участвовать во всех возможных форматах переговоров с Россией. Важна только одна ключевая деталь – на переговорах должна обсуждаться тема о прекращении войны на Донбассе. Главный украинский дипломат отметил, мир любой ценой – это не то, что нужно Украине. Украина стремится к справедливому миру. Этот мир должен соответствовать той огромной цене, которую государству приходится платить, отстаивая свой суверенитет и независимость. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/771459.html?fbclid=IwAR370dBl6U8c_187bBXBmksjxzFD4obk2X5U2Wg_xQOl5rHnIxArDSEjy6Q
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