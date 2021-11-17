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Кулеба назвал условие, когда Киев поможет ЕС решить вопрос с мигрантами из Беларуси

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что немецкий депутат Нильс Шмид и его коллеги должны сосредоточиться на помощи Украине стать членом ЕС

сегодня, 16:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Идея немецкого депутата Нильса Шмида о том, чтобы перенаправить в Украину мигрантов, собравшихся на польской границе, могла бы обсуждаться в том случае, если бы Украина была членом ЕС. И тогда бы миграционный кризис был общей проблемой, которую пришлось решать, в том числе и Украине. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Кулеба назвал условие, когда Киев поможет ЕС решить вопрос с мигрантами из Беларуси

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр отметил, что официально Киев не получал никаких предложений относительно решения миграционного вопроса на польской границе. Было только субъективное высказывание Нильса Шмида.

По словам Дмитрия Кулебы, единственная возможность привлечь Украину к активному решению проблемы с мигрантами – это принять давно перезревшее политическое решение о присоединении Украины к ЕС. Если бы Украина была полноправным членом Европейского Союза, тогда бы и вопросы, которые беспокоят ЕС, пришлось бы решать вместе, нести за это ответственность тоже вместе.

В этом контексте Дмитрий Кулеба призвал немецкого депутата Шмида и его коллег активнее работать в том направлении, чтобы Украина присоединилась к ЕС.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, когда Украина станет полноправным членом ЕС, тогда можно будет о чем-то дискутировать, что-то обсуждать, а пока этого не произошло, Украина не нуждается в советах и рекомендациях.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Польши считают, что мигранты могут пойти через Украину и уже дальше вновь попробовать прорваться в Польшу, а дальше в другие страны Европейского Союза.



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Источник: https://1plus1.ua/ru
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