Кулеба рассказал, как партнёры Украины могут прекратить ракетный террор РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киеву придется иметь непростой разговор с некоторыми западными странами, которые выступают партнерами Украины, но при этом отказываются вводить санкции против России, что позволяет Москве производить ракеты и дроны. Эти дроны и ракеты ежедневно летят на мирные города Украины, от этого гибнет гражданское население. Как передает портал "Комментарии", такое заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал во время брифинга.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр проинформировал, что Украина переслала странам-партнерам перечень из 36 компаний военно-промышленного комплекса РФ, причастных к производству воздушных средств поражения, и просила ввести ограничения по ним.

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Однако, по словам дипломата, санкции были введены только против небольшой части компаний. Несмотря на то, что Украина до сих пор страдает от непрекращающихся ударов дронами и ракетами со стороны РФ. Миллионы наших соотечественников не могут уснуть из-за участившихся воздушных тревог.

"Пусть тогда коллеги объясняют публично своим гражданам, гражданам Украины, в чем проблема применить санкции против клепающего ракеты российского завода, которыми убивают украинцев?", — отметил глава МИД.

Он добавил, что всем полезно будет услышать, какие бизнес-интересы и политические мотивы находятся под угрозой от введения санкций против компаний, которые помогают путинскому режиму продолжать полномасштабную войну против украинского народа.

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