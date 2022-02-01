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Кулеба раскрыл все подробности появления альянса Украина-Польша-Великобритания

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил создание альянса Украина-Польша-Великобритания

сегодня, 14:53
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в последние несколько дней информационное пространство переполнено разного рода догадками о перспективе появления нового малого альянса Украина-Польша-Великобритания, а значит наступил момент, когда можно раскрыть четыре важных факта, о которых мало кто знает. Как передает портал "Комментарии", об этом министр написал у себя в Facebook.

Кулеба раскрыл все подробности появления альянса Украина-Польша-Великобритания

Карта. Фото: фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, первый факт состоит в том, что именно украинская сторона была инициатором начала такого трёхстороннего сотрудничества с Варшавой и Лондоном. И именно с такой инициативой МИД Украины выступил в октябре 2021 года.

Второй факт, по словам Кулебы, состоит в том, что Украина уже четко заявила о своём решении стать полноправным членом НАТО и Европейского Союза, но ждать с нетерпением, когда наконец-то удастся достигнуть своей цели, бесперспективно. Поэтому было принято решение путем создание таких малых альянсов укреплять не только оборону, но и экономические связи. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все эти союзы развиваются и эффективно работают.

Министр отметил, третий факт состоит в том, что новый альянс не замыкается в треугольнике Киев-Варшава-Лондон. В перспективе к нему могут присоединиться и другие страны.

"Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом", – высказался Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, есть и четвертый факт, он же основной. Официальное оглашение о создании такого альянса должно было произойти во время визита в Киев главы МИД Великобритании Лиз Трасс, но у нее подтвердилось заболевание коронавирусом. Поэтому было принято решение перенести официальное оглашения до ее выздоровления.

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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159662448128389
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