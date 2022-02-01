Джонсон и Моравецкий летят в Киев: почему этот визит уже называют историческим

Сегодня премьер-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий посетят Киев, где проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне информации о возможном российском вторжении. Чего ждать от встречи и почему она важна? Своим мнением на этот счет поделились эксперты.

Джонсон и Моравецкий. Фото: из открытых источников

Нас ждет заявление о поддержке и увеличении поставок оружия из Польши и Великобритании

Политический эксперт, историк Виктор Таран отмечает у себя в Facebook, сегодня действительно важный день. В Киев прилетают премьеры Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий. Лидеры Украины, Польши и Великобритании соберутся в столице Украины. Нас ждет историческое событие, когда три страны, имеющие одинаковые взгляды и общего врага, сделают совместное заявление о будущих планах.

"Только прошу, не ждать чего-нибудь особенного. Заявления ждать о создании полноценного Альянса – рано. Но нас ожидает заявление о поддержке и увеличении поставок оружия из Польши и Великобритании. Вероятно, еще ряд приятных бонусов. Для того, чтобы получить больше нужно много сотрудничать и показывать, что нас объединяет не только враг, но и ценность. И что мы умеем работать на доверии, не обманывая партнеров. Главное сегодня сделать первый шаг, а дальше двигаться в выбранном направлении. Искренне всем желаю удачи", – отметил политолог.

Украине придется определиться – она с Нормандской четверкой или остальным ЕС, Англией, НАТО и США

Писатель, общественный деятель Остап Стек отмечает, в Украину летят премьеры Британии и Польши. Цена вопроса – Украина с Нормандской четверкой или остальным ЕС, Англией, НАТО и США?

"Следует понимать, что Украина сейчас на грани раскола ЕС: с одной стороны Франция, Германия и РФ, развязавшие войну в Украине и 8 лет блудящие о минских договоренностях, которые "молоком писаны"; с другой стороны, остальные ЕС, США и НАТО. От Украины требуется более четкого определения с кем мы. Дело в том, что решение о разделе РФ уже вступило в действие и каким образом процесс распада РФ состоится. В этом случае важно понять, что нынешняя определенность Украины будет определять участие Украины в разделении РФ и претензии на украинские исторические территории РФ", – отметил писатель.

Он добавляет, по сути цена вопроса равняется цене, которая во времена Януковича определялась вектором развития в ЕС. Мир накладывает санкции на носителей московского террора, а в Украине некоторые получают государственные выплаты.

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