Джонсон и Моравецкий летят в Киев: почему этот визит уже называют историческим

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Кравцев Сергей
Сегодня премьер-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий посетят Киев, где проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне информации о возможном российском вторжении. Чего ждать от встречи и почему она важна? Своим мнением на этот счет поделились эксперты.
Джонсон и Моравецкий. Фото: из открытых источников
Политический эксперт, историк Виктор Таран отмечает у себя в Facebook, сегодня действительно важный день. В Киев прилетают премьеры Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий. Лидеры Украины, Польши и Великобритании соберутся в столице Украины. Нас ждет историческое событие, когда три страны, имеющие одинаковые взгляды и общего врага, сделают совместное заявление о будущих планах.
Писатель, общественный деятель Остап Стек отмечает, в Украину летят премьеры Британии и Польши. Цена вопроса – Украина с Нормандской четверкой или остальным ЕС, Англией, НАТО и США?
Он добавляет, по сути цена вопроса равняется цене, которая во времена Януковича определялась вектором развития в ЕС. Мир накладывает санкции на носителей московского террора, а в Украине некоторые получают государственные выплаты.
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