logo

BTC/USD

29429.08

ETH/USD

1851.97

LTC/USD

83.59

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба про призывы к переговорам с РФ: Сделаем все, чтобы эти голоса угасли
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба про призывы к переговорам с РФ: Сделаем все, чтобы эти голоса угасли

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал раздающиеся все громче призывы усадить Украину и Россию за стол переговоров

сегодня, 17:52
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

В различных странах мира, пока на неофициальном уровне, звучат предложения в пользу мирных переговоров между Россией и Украиной, но МИД Украины против уступок РФ за счет украинских территорий. Поэтому Киев сделает все, чтобы "эти голоса угасали". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

Кулеба про призывы к переговорам с РФ: Сделаем все, чтобы эти голоса угасли

Дмитрий Кулеба

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю, — говорит Кулеба. — Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме этого, Дмитрий Кулеба добавил, что ожидает проведения большого количества крупных международных саммитов по ситуации в Украине. На этих встречах Киеву нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Напомним, что немецкое издание Die Welt написало, что зимой Запад якобы намерен давить на Украину для заключения мира с РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявил, что не видит возможности переговоров с Путиным из-за его недоговороспособности. По его словам, глава РФ не выполняет ранее достигнутые устные и письменные соглашения.

В тоже время, СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в Дубае. 

У Зеленского заинтриговали анонсом: "зерновой коридор" заработает без России.

А у Путина пообещали Киеву ответ за удары по Крымскому мосту



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!