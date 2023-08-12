Кулеба про призывы к переговорам с РФ: Сделаем все, чтобы эти голоса угасли

В различных странах мира, пока на неофициальном уровне, звучат предложения в пользу мирных переговоров между Россией и Украиной, но МИД Украины против уступок РФ за счет украинских территорий. Поэтому Киев сделает все, чтобы "эти голоса угасали". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

Дмитрий Кулеба

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю, — говорит Кулеба. — Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали".

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Кроме этого, Дмитрий Кулеба добавил, что ожидает проведения большого количества крупных международных саммитов по ситуации в Украине. На этих встречах Киеву нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Напомним, что немецкое издание Die Welt написало, что зимой Запад якобы намерен давить на Украину для заключения мира с РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявил, что не видит возможности переговоров с Путиным из-за его недоговороспособности. По его словам, глава РФ не выполняет ранее достигнутые устные и письменные соглашения.

В тоже время, СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в Дубае.

У Зеленского заинтриговали анонсом: "зерновой коридор" заработает без России.

А у Путина пообещали Киеву ответ за удары по Крымскому мосту.