Кулеба подсчитал, сколько человек стали жертвами конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Братиславе рассказал, сколько граждан погибло из-за конфликта на Донбассе. Данная информация была опубликована на сайте словацкого МИД.

Кулеба сказал сколько украинцев стали жертвами конфликта в Донбассе. Фото: lenta.ru

По подсчетам украинского представителя, в настоящее время жертвами вооруженного конфликта на Востоке Украины стало 14 000 человек. В это число входят как украинские военные, так и мирное население.

Кроме того, Кулеба отметил, что эта печальная цифра растет.

Также Министр иностранных дел Украины уверенно сказал, что наше государство добьется членства в НАТО. Идею вступления в Североатлантический альянс поддерживает все большее количество граждан.

"Наибольший рост поддержки вступления (Украины в НАТО и ЕС) был отмечен в 2014 году, когда нас атаковала Россия. Согласно последним данным, я не хочу говорить, что это точные данные, но более 50% (украинцев) поддерживают (планы) вступления в Евросоюз и более 40% в НАТО. Постепенно, но динамично (поддержка реализации планов вступления в НАТО и ЕС растет), поскольку люди связывают свое будущее с Европой и евроатлантическим пространством", — заявляет министр.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к масштабной российской агрессии, при этом наша страна будет проводить ее как дипломатическим, так и военным путем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как встреча Байдена и Путина повлияет на Украину. Мир с нетерпением ждет приближения деловых переговоров между американским и российским президентами. Заинтересована в таком диалоге и Украина, которая надеется на полную поддержку США. Но станет ли поддерживать Америка наше государство, читайте здесь.

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