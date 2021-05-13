Кулеба подсчитал, сколько человек стали жертвами конфликта на Донбассе

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Кириєнко Анна
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Братиславе рассказал, сколько граждан погибло из-за конфликта на Донбассе. Данная информация была опубликована на сайте словацкого МИД.
Кулеба сказал сколько украинцев стали жертвами конфликта в Донбассе. Фото: lenta.ru
По подсчетам украинского представителя, в настоящее время жертвами вооруженного конфликта на Востоке Украины стало 14 000 человек. В это число входят как украинские военные, так и мирное население.
Кроме того, Кулеба отметил, что эта печальная цифра растет.
Также Министр иностранных дел Украины уверенно сказал, что наше государство добьется членства в НАТО. Идею вступления в Североатлантический альянс поддерживает все большее количество граждан.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к масштабной российской агрессии, при этом наша страна будет проводить ее как дипломатическим, так и военным путем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как встреча Байдена и Путина повлияет на Украину. Мир с нетерпением ждет приближения деловых переговоров между американским и российским президентами. Заинтересована в таком диалоге и Украина, которая надеется на полную поддержку США. Но станет ли поддерживать Америка наше государство, читайте здесь.
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