logo
Русский Українська

BTC/USD

50888.64

ETH/USD

3969.93

LTC/USD

328.20

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба подсчитал, сколько человек стали жертвами конфликта на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба подсчитал, сколько человек стали жертвами конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что из-за конфликта на Востоке Украины погибло много военных и мирных граждан

сегодня, 07:44
Автор:

Кириєнко Анна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Братиславе рассказал, сколько граждан погибло из-за конфликта на Донбассе. Данная информация была опубликована на сайте словацкого МИД.

Кулеба подсчитал, сколько человек стали жертвами конфликта на Донбассе

Кулеба сказал сколько украинцев стали жертвами конфликта в Донбассе. Фото: lenta.ru

По подсчетам украинского представителя, в настоящее время жертвами вооруженного конфликта на Востоке Украины стало 14 000 человек. В это число входят как украинские военные, так и мирное население.

Кроме того, Кулеба отметил, что эта печальная цифра растет.

Также Министр иностранных дел Украины уверенно сказал, что наше государство добьется членства в НАТО. Идею вступления в Североатлантический альянс поддерживает все большее количество граждан.

"Наибольший рост поддержки вступления (Украины в НАТО и ЕС) был отмечен в 2014 году, когда нас атаковала Россия. Согласно последним данным, я не хочу говорить, что это точные данные, но более 50% (украинцев) поддерживают (планы) вступления в Евросоюз и более 40% в НАТО. Постепенно, но динамично (поддержка реализации планов вступления в НАТО и ЕС растет), поскольку люди связывают свое будущее с Европой и евроатлантическим пространством", — заявляет министр.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к масштабной российской агрессии, при этом наша страна будет проводить ее как дипломатическим, так и военным путем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как встреча Байдена и Путина повлияет на Украину. Мир с нетерпением ждет приближения деловых переговоров между американским и российским президентами. Заинтересована в таком диалоге и Украина, которая надеется на полную поддержку США. Но станет ли поддерживать Америка наше государство, читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/minister-ivan-korcok-s-ukrajinskym-ministrom-dmytrom-kulebom-v-bratislave-velmi-dobre-dvojstranne-vztahy-na-politickej-urovni-by-mali-byt-vyraznejsie-?p_p_auth=3nb4VN69&_101_INSTAN
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ